Салехард, 13 июня, 2017, 17:10 — ИА Регнум. Экстренную посадку в аэропорту Салехарда совершил летевший из Москвы самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.

Anton Bannikov Sukhoi SuperJet (SSJ-100)

Предварительно установлено, что экипаж самолёта Sukhoi Superjet 100 в 16:20 по местному времени (14:20 мск) запросил экстренную посадку из-за ложного срабатывания датчика пожара в одном из двигателей. На борту воздушного судна находились 42 пассажира.

Отметим, по той же причине — ложное срабатывание сигнализации о пожаре в двигателе — 21 марта самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь из Москвы в Симферополь. Взлет был прекращен, а пассажиров отправили в полет на резервном воздушном судне, сообщали в пресс-службе аэропорта «Домодедово».