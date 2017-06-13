Ростов-на-Дону, 13 июня, 2017, 17:06 — ИА Регнум.

Мемориальный комплекс памяти жертв фашизма в Змиевской балке, установленный в Ростове-на-Дону в 1975 году, будет отремонтирован. В частности, будут отремонтированы пилоны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июня со ссылкой на информацию, размещенную на сайте госзакупок, из муниципальной казны на эти цели будет выделено более 5 млн рублей.

Tatjana180474 Памятник в Змиевской балке

Отметим, предыдущий ремонт комплекса, расположенного в Змиевской балке в память о расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны 27 тыс. мирных жителей и советских военнопленных, был проведен в 2009 году.

Напомним, Змиевскую балку — самое крупное в России захоронение жертв Холокоста — еще называют «донским Салапсисом». Историки Змиевскую балку именуют также российским «Бабьим Яром». Здесь гитлеровцы расстреливали советских граждан с июня по декабрь 1942 года. Только за один день — 11 августа — здесь были уничтожены 13 тыс. евреев.

«Как следует из показаний очевидцев, зафиксированных актами 1943 года, захоронения в Змиевской балке проводились как в существующие карьерные выемки, так и в отдельные выкопанные могилы. В актах указывалось, что многие могилы по приказу немецких властей долгое время оставались не засыпанными», — отмечено в акте», — сказано в научно-проектной документации.

В 50-х годах на месте массовых расстрелов были установлены два памятника, но качество материалов в то время оставляло желать лучшего. Мемориалы практически рассыпались.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мемориальном комплексе, установленном почти 40 лет назад, в 2014 году была заменена памятная доска.

«Здесь, в Змиевской балке, в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами было уничтожено более 27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных. Среди убитых — представители многих национальностей. Змиевская балка — крупнейшее на территории Российской Федерации место массового уничтожения фашистскими захватчиками евреев в период Великой Отечественной войны», — написано на табличке.