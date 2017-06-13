Калуга, 13 июня, 2017, 17:04 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование в отношении депутата городской думы одного из муниципальных образований, обвиненного в незаконном ввозе в страну иномарки. Об этом 13 июня корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Калужской области Лилия Мошкова.

Следственный комитет Российской Федерации

В сентябре 2015 года инспектор Калужской таможни наложил арест на автомобиль «Скания», принадлежащий депутату, так как машина не прошла таможенное оформления и была незаконно ввезена на территорию России .Авто передали на ответственное хранение владельцу на период проведения таможенной проверки. Согласно действующему законодательству, машину необходимо было оценить и реализовать, а деньги от её продажи должны были поступить в бюджет.

«Однако, в нарушение возложенных обязанностей депутат продал автомобиль жителю Московской области, осуществляющему ремонт автомобилей марки «Скания», и теперь народному избраннику, которому вменяется часть 1 статьи 312 уголовного кодекса РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту), может грозить штраф, арест на срок до полугода, либо лишение свободы до двух лет», — пояснила Мошкова.

Напомним, в 2016 году Калужской таможней было возбуждено 235 дел об административных правонарушениях и шесть уголовных дел. Общая сумма взысканных штрафов составила около 35 млн рублей.