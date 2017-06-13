Дональд Трамп ждёт извинений от американских СМИ
Вашингтон, 13 июня, 2017, 17:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп ждёт извинений от американских журналистов и СМИ, занимающихся распространением «фейковых новостей». Сообщение об этом он опубликовал 13 июня в своем аккаунте в Twitter.
Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп указал, что уровень фейковых новостей и ложных сообщений в американских СМИ стал беспрецедентно высоким.
«Где извинения за все эти ложные истории?» — написал президент США в своем аккаунте.
Напомним, президент США Трамп ранее неоднократно предъявлял претензии к американским СМИ за предвзятое отношение к его деятельности и к нему самому.
Кроме того, в апреле 2017 года Дональд Трамп обвинил в своём рекордно низком рейтинге «фейковые СМИ», которые регулярно сообщают искаженную информацию.