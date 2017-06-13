Киев, 13 июня, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В Донбассе в результате повреждения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода без водоснабжения остаются 14 городов и 58 поселков, с общим населением до 400 тыс человек. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуация Украины.

Anastasiya Fedorenko Авдеевка

Отмечается, что сотрудники украинского МЧС подвозят питьевую и техническую воду для нужд населения.

«В результате проведения активных боевых действий без централизованного водоснабжения в населенных пунктах Донецкой области остаются 14 городов и 58 поселков с общим населением около 388 000 человек. Подвоз воды населению осуществляется от резервных резервуаров и скважин, находящихся в населенных пунктах. Представители Главного управления ДСНС Украины в Донецкой области прилагают максимум усилий для того, чтобы обеспечить население питьевой и технической водой», — говорится в сообщении.

«Так, 12 июня для подвоза воды от Главного управления привлекалось 10 единиц техники и 43 человека личного состава. В частности, спасатели осуществляли подвоз воды населению в Марьинском, Покровском, Волновахском, Добропольском районах и в пгт. Александровка. Населению было роздано 41,4 тонны питьевой воды и 49,5 тонн — технической. Кроме того, для обеспечения водой населения задействованы и коммунальные предприятия населенных пунктов. Всего был осуществлен подвоз 95,5 тонн питьевой воды и 277,5 тонн технической воды», — проинформировала пресс-служба.

Кроме того, 13 июня пресс-служба коммунального предприятия «Вода Донбасса» сообщила, что сегодня продолжаются ремонтные работы на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода.

«Энергетики ДТЭК «Донецкоблэнерго» восстановили электроснабжение по двум электрическим вводам. Сотрудники энергетической службы Компании восстанавливают аккумуляторную батарею и осматривают изоляторы на поврежденном трансформаторе, без восстановления которого запуск насосных агрегатов выполнить невозможно», — отмечается в материале.

В то же время назначенный Киевом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что сегодня в Авдеевке (под контролем ВСУ) из-за отсутствия газоснабжения объявлена чрезвычайная ситуация.

По его словам, в настоящее время город шестой день без газа из-за повреждения газопровода после обстрела ДНР. В настоящее время идет строительство нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с подконтрольной ВСУ территории.

«Город уже шестой день без газа… Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня. Сегодня приступаем к работам — избавимся от зависимости… Стоимость строительства — 59 млн грн (2,2 млн долл — ред.)», — написал в Facebook Жебривский.

Также Жебривский допускает ввод чрезвычайного положения в регионе из-за отсутствия водоснабжения. Он отметил, что без воды остались Волноваха, Селидово, Украинск, Горняк, Новоградовка, Покровск, Мирноград, Родинское, Марьинка, Красногоровка, Угледар и Доброполье (под контролем ВСУ). Сейчас воду жителям подвозят спасатели ГСЧС, коммунальные и сельскохозяйственные службы из резервных резервуаров и скважин. Цистерны с питьевой и технической водой прибывают строго по графику, вода для людей — бесплатная.

Жебривский считает, что запустить насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода невозможно, поскольку нет гарантий безопасности для работников. На место допустили только обзорную группу, которая должна определить объем разрушений. После чего будут договариваться о допуске к насосной станции ремонтных бригад для восстановительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня в прифронтовом городе Докучаевск (ДНР) местные власти ввели режим «повышенной готовности» из-за отсутствия питьевой воды.

«Из-за остановки работы насосной станции прекращено водоснабжение Докучаевска. Сегодня в городе проведено внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на которой определены мероприятия по реагированию на сложившуюся обстановку. Решением главы городской администрации в Докучаевске введен режим повышенной готовности, население города проинформировано», — сказал заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ДНР подполковник службы гражданской защиты Виталий Зарубин.

Напомним, с 10 июня прекратила работу насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Более 70 населенных пунктов Донбасса, преимущественно находящиеся на подконтрольной ВСУ территории, остались без воды. В частности, подача воды была прекращена на стратегические украинские предприятия — Авдеевский коксохимический завод, Кураховскую ТЭС, а также в густонаселенные города — Авдеевку, Марьинку, Волноваху и Мариуполь. Украинские власти, коммунальные службы и военные оказались не готовы к ликвидации столь масштабной «водной блокаде».