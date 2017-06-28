Санкт-Петербург, 28 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 15 июня Временное правительство постановило отпустить в распоряжение министерства юстиции 100 тыс. рублей на организацию секретного наблюдения (контр-разведок) за враждебною деятельностью агентов воюющих с Россией стран.

Тайная полиция до революции

Правительство решило учредить при министре юстиции особую комиссию для обследования деятельности бывшего Департамента Полиции.

Временное правительство постановило предложить всем ведомствам и правительственным учреждениям давать сведения в министерство труда об имеющейся у них потребности в рабочей силе, а тем ведомствам, которые распределяют рабочую силу, давать министерству труда периодические отчеты о своих работах.

«Известия» пишут: министр юстиции Переверзев отдал распоряжение о принятии ряда мер предупредительного характера по отношению к «Маленькой Газете», напечатавшей призыв к контр-революционным элементам в борьбе с Временным правительством. В помещении редакции произведен обыск, арестован ответственный редактор Еремеев. Производится следствие.

Под председательством Родзянко состоялось заседание членов Госдумы, входивших в состав Совета старейшин, при участии видных членов Госдумы. Обсуждался вопрос о правах Думы в связи с резолюцией Съезда Советов. Принята резолюция, которая, указывая на значение Госдумы в революции, говорит:

«Как бы ни было несовершенно Положение о выборах 8 июня 1907 года, тем не менее до созыва Учредительного Собрания члены Гос. Думы принуждены сохранять свое значение народных представителей со всеми вытекающими из этого факта последствиями… Ввиду изложенного, частное совещание членов Гос. Думы считает патриотическим долгом по-прежнему громко возвышать свой голос в тяжелую для родины годину, предупреждать ее о грозящих опасностях и указывать на правильный путь».

На заседании комиссии по организации манифестации 18 июня принимается постановление о нежелательности устройства митингов на улицах и площадях и предлагается устраивать их до выхода на заводах и казармах и по возвращении там же.

Вырабатывается церемониал. Решено венков на могилы жертв революции не возлагать, а деньги, предназначенные для венков, передать в фонд Исполкома на постройку дворца в память жертв революции.

Манифестация 18 июня

Принимается постановление о том, чтобы приказом по гарнизону привлечь к участию в демонстрации все войска гарнизона в наиболее полном составе, за исключением домашних нарядов и караулов.

Районным комитетам Совета предлагается, пополнив свой состав представителями партий, начать работу по организации манифестаций с 12 часов дня 16 июня.

На Съезде Советов Гоц делает внеочередное заявление о том, что Бюро Исполкома Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов высказалось против образования единого центра, но пока это решение не утверждено Исполкомом Совета Крестьянских Депутатов. После обмена мнениями собрание выбирает делегацию из 11 человек в Исполком, чтобы убедить его в необходимости совместной работы.

Объединенное заседание рабочей и экономической секций заслушивается доклад Милютина от фракции большевиков о контроле над промышленностью. Докладчик констатирует начавшийся в 1917 году экономический развал. «Буржуазия в настоящую минуту занимается саботажем, локаутами и ведет игру на кризис». В Москве предполагается остановить текстильную промышленность в 12 губерниях. Временное правительство ничего не предпринимает в экономической области. Только Советы и их органы смогут осуществить действительный контроль.

Далее заслушиваются 2 доклада о рабочей секции. Колокольников в своем докладе говорит, что экономическая борьба рабочих не должна идти во вред хозяйству. Необходимо закрепить завоевания рабочих, но введение их в жизнь отложить до нормального периода хозяйственной жизни. Пумпянский говорит о рабочем рынке, распределении безработных и мерах, которые министерство принимает в этом направлении.

После докладов соединенное собрание вновь разбивается на две секции: рабочую и экономическую. Последняя разбивается на 3 подсекции: финансовую, продовольственную и секцию промышленности и транспорта. Решено обсудить доклады в секциях и подсекциях, а потом собрать объединенное заседание для принятия соответственных резолюций.

В аграрной секции докладчик Пилецкий в заключительном слове отметил, что, несмотря на неоднократные приглашения, министр земледелия Чернов не счел своим долгом явиться на заседание секции. Далее, докладчик указал, что большинство секций, как видно, но прениям, стоит за переход земель в руки трудящихся лишь по решению Учредительного Собрания. В заключение он подчеркнул уже указанное им прежде положение о бюрократическом характере работ министерства земледелия.

Секция постановила с завтрашнего дня разбиться на две подсекции: об организации деревни и об аграрном законодательстве переходного времени. В основу работ подсекций постановлено положить резолюции Всероссийского Крестьянского Съезда. Президиуму поручено довести до сведения министра земледелия, что секция собиралась трижды в надежде услышать от него доклад и, не дождавшись, вынуждена была разбиться на подсекции.

Русская деревня

На заседании национальной секции ораторы указывают, что Временное правительство не поспевает за ходом революции, и меры, которые им предпринимаются, могут привести не к восстановлению порядка, а к дезорганизации и анархии. Резолюции, внесенные докладчиками, передаются в согласительную комиссию.

Бюро Исполкома Петроградского Совета постановило запросить телеграммой харбинских железнодорожников о причине задержки группы эмигрантов.

В «Известиях» печатается ответ Испоклома Петроградского Совета большинству германской социал-демократии на их письмо от 8 июня. Исполком призывает немцев участвовать в конференции и посылает им подлинный текст воззвания.

«Правда» печатает сообщение о высылке из Казани двух наиболее революционных полков на фронт.

Казачий съезд вынес резолюцию по земельному вопросу. Все земли казачьих войск: леса, рыболовные воды и прочие угодья со всеми недрами как историческое достояние казачества, составляют неотъемлемую и неприкосновенную собственность каждого казачьего войска. Казачье войско, как самоуправляющаяся единица, владеет, пользуется и распоряжается своими землями, водами, лесами и недрами самостоятельно и независимо. Все частновладельческие земли, выделенные из войсковых территорий, а также казенные, удельные, кабинетские, монастырские, церковные, без исключения должны быть возвращены в собственность каждого данного казачьего войска на общих основаниях для всей России, которые выработает Учредительное Собрание. Земли крестьянские остаются в распоряжении крестьян.

В «Известиях» печатается воззвание от петроградской продовольственной управы, подписанное Чхеидзе и Авксентьевым.

«Распространились слухи, что торговцы припрятывают товары, нужные населению. Взволнованная толпа стала обходить лавки, насильно вскрывать их, реквизировать товары».

Указывается на недопустимость самочинных изъятий. Предлагается все сведения о припрятанных товарах давать в продовольственную управу. Объявляется об издании обязательного постановления торговцам о заявке на имеющиеся у них предметы продовольствия.

В Харьков выехала следственно-техническая комиссия по обследованию условий труда, добычи и производства Донецкого бассейна — с участием представителей министерств труда, торговли и промышленности, продовольствия и военного.

«Речь» пишет, что с Донбасса и Урала поступают тревожные сведения о состоянии горной промышленности. Производство на металлургических заводах с каждым месяцем сокращается.

Из передовицы «Правды»:

"Голод надвигается все более быстрыми шагами. Безработица становится все более грозной. Капиталисты систематически и неуклонно продолжают по всей России итальянские забастовки, сознательно ведя к локаутам, к увеличению разрухи, к обострению кризиса. Кризис топлива принимает все более грозные размеры. Даже в южных городах, до которых рукой подать от наших важнейших угольных центров, останавливается производство, останавливается движение трамваев из-за отсутствия угля.

Капиталисты ведут страну и революцию к гибели. Их план ясен и прост: дезорганизовать все, внести чудовищный хаос во всю экономическую жизнь, выбросить на улицу сотни тысяч рабочих, озлобить народ до крайности, спровоцировать восстание, перебить наиболее непримиримую часть пролетариата, раскассировать революционные полки»…

Русская деревня

Исполком Совета депутатов армии, флота и рабочих Гельсингфорса вынес резолюцию протеста против травли «революционного Кронштадта» буржуазной печатью:

«Заявляя о своем недоверии Временному правительству, кронштадтский Совет продолжает признавать Временное правительство как центральную государственную власть. Таким образом, все обвинения Кронштадта в отделении и дезорганизации решительно ни на чем не основаны.

Требования Кронштадтского Совета о выборности всех должностных лиц, в том числе и комиссара Временного правительства, мы признаем правильными и соответствующими основным лозунгам демократии.

На основании изложенного, мы находим резолюцию, принятую по отношению к Кронштадту Петроградским С. Р. и С. Д., глубоко ошибочной и основанной на очевидном недоразумении и считаем необходимым немедленный пересмотр ее.

Мы признаем Кронштадт передовым отрядом российской революционной демократии и считаем нужным оказать ему поддержку».

С утра в зал Совета Юрьева стали стекаться толпы народа, потребовавшего на устроенном митинге от Исполкома осмотра целого ряда предприятий и частных квартир, где, по сообщениям, скрываются запасы продовольственных продуктов. Принимая все меры к успокоению населения, Исполком должен был произвести ряд обысков, которые, действительно, обнаружили некоторое количество запасов.

На заседании Исполкома Совета Крестьянских Депутатов эсер Чернов делает доклад. Он указывает, что сейчас прежде всего должен быть издан закон о воспрещении земельных сделок. Сопротивление этому оказывают землевладельцы и земельные банки. Все же закон пройдет на днях. Далее министерство стремится к созданию запасного земельного фонда с программой мелиоративных работ. Идет организация всероссийской земельной переписи. Исполком должен помочь министерству в подготовке земельных законопроектов.

Далее Исполком постановил примять участие в демонстрации, присоединившись к лозунгам Совета.

Принята резолюция, требующая, чтобы состав государственного экономического совещания имел не менее половины общего числа членов представителей от демократии.

Виктор Чернов, лидер и идеолог эсеров

14 и 15 июня заседала первая Петроградская военная конференция партии эсеров. На ней были представители районных партийных организаций, военных организаций отдельных частей гарнизона и представители фронтовых организаций партии. Обсуждались вопросы работы эсеров среди военных. Выработана структура военной организации.

Расчетный Отдел при особой канцелярии по кредитной части публикует курс иностранной валюты: 15 июня 1917 г. фунт стерлингов— 160 р., франк—59 р., доллар—336 р., иена—173 рубля.

Опубликована статья Ленина «Украина» по поводу первого Универсала украинской Рады:

«С полнейшей точностью заявлено… что в данное время украинский народ отделяться от России не хочет. Он требует автономии, ничуть не отрицая необходимости и верховной власти «всероссийского парламента». Ни один демократ, не говоря уже о социалисте, не решится отрицать полнейшей законности украинских требований. Ни один демократ не может также отрицать права Украины на свободное отделение от России: именно безоговорочное признание этого права одно лишь и дает возможность агитировать за вольный союз украинцев и великороссов, за добровольное соединение в одно государство двух народов. Именно безоговорочное признание этого права одно лишь в состоянии разорвать на деле, бесповоротно, до конца, с проклятым царистским прошлым, которое все сделало для взаимоотчуждения народов, столь близких и по языку, и по месту жительства, и по характеру, и по истории. Проклятый царизм превращал великороссов в палачей украинского народа, всячески вскармливал в нем ненависть к тем, кто запрещал даже украинским детям говорить и учиться на родном языке.

Мы не сторонники мелких государств. Мы за теснейший союз рабочих всех стран против капиталистов и «своих» и всех вообще стран. Но именно для того, чтобы этот союз был добровольным, русский рабочий, не доверяя ни в чем и ни на минуту ни буржуазии русской, ни буржуазии украинской, стоит сейчас за право отделения украинцев, не навязывая им своей дружбы, а завоевывая ее отношением как к равному, как к союзнику и брату в борьбе за социализм.

Газета озлобленных, полуобезумевших от бешенства, буржуазных контрреволюционеров «Речь» дико обрушивается на украинцев, на их «самовольное» решение. «Поступок украинцев» будто бы «есть прямое преступление против закона, которое вызывает против себя немедленное применение суровых законных кар». Прибавлять что-либо к этому выпаду озверелых буржуазных контрреволюционеров нечего. Долой контрреволюционеров буржуазии! Да здравствует свободный союз вольных крестьян и рабочих вольной Украины с рабочими и крестьянами революционной России!»