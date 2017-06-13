Ярославль, 13 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. На выборы губернатора Ярославской области заявилось уже трое кандидатов. 8 июня конференция регионального отделения «Единой России» выдвинула на этот пост врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, на следующий день 9 июня нынешний глава региона уже подал документы в областную избирательную комиссию. Так же 8 июня провела свою региональную конференцию и партия «Яблоко». На ней было принято решение о выдвижении на пост губернатора председателя областной партийной организации, экс-депутата Ярославской областной думы, экс-заместителя губернатора Олега Виноградова. 12 июня определилось со своим кандидатом и Ярославское региональное отделение «ПАРНАСа» — их претендентом на занятие кресла высшего должностного лица Ярославской области стал депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.

Сергей Балабаев, Дмитрий Миронов, Олег Виноградов

Кандидаты на пост губернатора Ярославской области имею право выдвигаться с момента объявления выборов, то есть с 6 июня, и в течении 25 дней после объявления губернаторских выборов. Всем кандидатам, для регистрации необходимо собрать так называемый «муниципальный фильтр» — подписи избранных глав муниципального уровня и депутатов.

«Сбор подписей муниципального фильтра начинается с момента выдвижения и должен быть завершен в первых числах июля. После чего у кандидатов остается 5 дней на предоставление подписей в Избирательную комиссию Ярославской области. Каждый кандидат должен предоставить в свою поддержку 62 подписи депутатов и глав представительных органов муниципальных образований, избранных на прямых выборов. Из этих 62 подписей 20 подписей должны быть взяты у глав или депутатов районного и городского уровня. Претендент на губернаторский пост должен заручиться поддержкой глав и депутатов не менее чем в 15 муниципальных районах и городских округах. Число подписей предоставленных кандидатом в комиссию не должно превышать указанное выше количество больше чем на три подписи», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.

Пока не провели конференции по выдвижению кандидатов, но собираются принять участие в выборах КПРФ и ЛДПР. Кандидатом КПРФ может стать депутат областной думы Михаил Парамонов. По неофициальной информации, ЛДПР выбирает между директором тутаевского МУП «Горэлекстросеть» Сергем Великорецким и вологодским депутатом Государственной Думы России Сергеем Каргиновым.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о своем возможном участии в губернаторских выборах заявлял и лидер региональных «справедливороссов», депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.