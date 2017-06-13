На пост ярославского губернатора претендуют уже трое кандидатов
Ярославль, 13 июня, 2017, 16:46 — ИА Регнум. На выборы губернатора Ярославской области заявилось уже трое кандидатов. 8 июня конференция регионального отделения «Единой России» выдвинула на этот пост врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, на следующий день 9 июня нынешний глава региона уже подал документы в областную избирательную комиссию. Так же 8 июня провела свою региональную конференцию и партия «Яблоко». На ней было принято решение о выдвижении на пост губернатора председателя областной партийной организации, экс-депутата Ярославской областной думы, экс-заместителя губернатора Олега Виноградова. 12 июня определилось со своим кандидатом и Ярославское региональное отделение «ПАРНАСа» — их претендентом на занятие кресла высшего должностного лица Ярославской области стал депутат Ярославской областной думы Сергей Балабаев.
Кандидаты на пост губернатора Ярославской области имею право выдвигаться с момента объявления выборов, то есть с 6 июня, и в течении 25 дней после объявления губернаторских выборов. Всем кандидатам, для регистрации необходимо собрать так называемый «муниципальный фильтр» — подписи избранных глав муниципального уровня и депутатов.
«Сбор подписей муниципального фильтра начинается с момента выдвижения и должен быть завершен в первых числах июля. После чего у кандидатов остается 5 дней на предоставление подписей в Избирательную комиссию Ярославской области. Каждый кандидат должен предоставить в свою поддержку 62 подписи депутатов и глав представительных органов муниципальных образований, избранных на прямых выборов. Из этих 62 подписей 20 подписей должны быть взяты у глав или депутатов районного и городского уровня. Претендент на губернаторский пост должен заручиться поддержкой глав и депутатов не менее чем в 15 муниципальных районах и городских округах. Число подписей предоставленных кандидатом в комиссию не должно превышать указанное выше количество больше чем на три подписи», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров.
Пока не провели конференции по выдвижению кандидатов, но собираются принять участие в выборах КПРФ и ЛДПР. Кандидатом КПРФ может стать депутат областной думы Михаил Парамонов. По неофициальной информации, ЛДПР выбирает между директором тутаевского МУП «Горэлекстросеть» Сергем Великорецким и вологодским депутатом Государственной Думы России Сергеем Каргиновым.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, о своем возможном участии в губернаторских выборах заявлял и лидер региональных «справедливороссов», депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.