Москва, 14 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о регулировании мессенджеров, сообщает ИА REGNUM.

Смартфон

Законопроект предполагает регулирование мессенджеров на основе идентификации пользователей по их абонентскому номеру. Организаторов обмена информационными сообщениями могут обязать заключать договор с оператором связи.

Предлагается «осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи», следует из документа.

Депутаты Госдумы возлагают на мессенджеры обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей Сети.

Документом также предусматривается возможность блокировки мессенджера по решению профильного ведомства, принятого на основании решения суда

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого момента владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствие с устанавливаемыми для них требованиями.

Также Госдума в первом чтении обсудит регулирование продажи сим-карт. Законопроект предполагает устранение лакуны, допускающей бесконтрольное распространение сим-карт (продажу с рук или через интернет номеров без регистрации), которая осуществлялась под прикрытием фиктивных корпоративных договоров.