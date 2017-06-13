Москва, 13 июня, 2017, 16:41 — ИА Регнум. «В истории новой России есть немало ярких примеров, когда миротворческая деятельность Российской Федерации действительно приносила мир, спасала жизни тысяч и тысяч людей. В этом году отмечается 25 лет первой такой миротворческой операции, которая была проведена с целью урегулирования осетино-грузинского конфликта», — сказал он.

Vostok-desant.ucoz.ru Памятник Воину-интернационалисту в Москве, на Поклонной горе

«Мы активно поддерживаем тот проект указа, который Министерство обороны уже внесло на рассмотрение о том, чтобы в России был День миротворца, чтобы мы могли сказать правду о тех наших военнослужащих, которые уберегли десятки и сотни тысяч людей», — заявил Озеров.

Он отметил, что конкретную дату проведения Дня миротворца необходимо обсудить с ветеранскими организациями.

В свою очередь начальник оперативного управления — заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск генерал-майор Игорь Смолий сообщил, что межведомственное согласование этого документа практически завершено. Кроме того, непосредственно в Минобороны РФ организована работа по созданию ведомственной медали «Участнику миротворческой операции».

«Учитывая значительный вклад российских военных миротворцев в поддержание мира и безопасности как в миссия ООН, так и на постсоветском пространстве, нами совместно с заинтересованными органами исполнительной власти подготовлен проект указа Президента РФ об установлении в Вооруженных силах России Дня российского военного миротворца», — сказал он.

Смолий также уточнил, что сейчас в качестве военных наблюдателей и офицерами секретариата ООН проходят службу 63 военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, указ об учреждении в Вооружённых силах РФ нового праздника — Дня российского военного миротворца был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 августа 2016 года.

Читайте также: Путин утвердил День российского военного миротворца