Белгород, 13 июня, 2017, 16:51 — ИА Регнум. Во время отчета о результатах деятельности правительства Белгородской области в 2016 году губернатор Евгений Савченко представил масштабное исследование о том, как изменилась область за последние 25 лет и какие шаги в развитии ей предстоит пройти в ближайшую «пятилетку». Как сообщает пресс-служба облправительства, выступление губернатора перед депутатами регионального заксобрания состоялось 9 июня.

Kremlin.ru Губернатор Белгородской области Евгений Савченко

«Мы ни с кем не заигрывали»

Несмотря на то, что отчет должен был касаться результатов 2016 года, Савченко предложил оценить развитие региона за последние 25 лет. Шаг для любого другого руководителя региона показался бы странным, но Савченко возглавляет областную администрацию с 1993 года, так что выбранный временной промежуток наглядно демонстрирует его достижения на посту. Также он представил стратегические направления развития Белгородской области на следующие пять лет.

«25 лет мы живём в новом государстве — Российской Федерации. Пройден ответственный и важный этап конституционного строительства и государственного устройства новой России. Вместе мы прошли большой путь, преодолели много преград, приобрели, иногда допуская ошибки, уникальный опыт, и сегодня очевиден тот гигантский рывок, который был совершён…

Поэтому, подводя итоги социально-экономического развития области за прошедший год, хочу отступить от привычного формата и оценить и тот весомый вклад Белгородчины в становление современной России за прошедшую четверть века, а затем вместе с вами, уважаемые друзья, определить пути развития Белгородской области в среднесрочной перспективе с учётом предстоящего очередного пятилетнего избирательного цикла».

Савченко привел данные статистики об улучшениях в сфере промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, образования и демографии.

«И еще один очень интересный показатель, пожалуйста, принимайте его без всякой иронии, — потребление алкоголя. Известно, что в 90-е годы вся страна потребляла не менее 11 литров на человека в год. В 1996-м году на 1 белгородца пришлось потребление спирта 8,26 литров, в 2016 году — 5,33 литра. Снижение в полтора раза. Это тоже, я считаю, очень важный показатель, и мы здесь занимаем лидирующие позиции вместе с республиками Северного Кавказа».

Напомним, Белгородская область является одним из регионов, где антиалкогольная политика проводится активнее всего, причем с инициативами выступает и сам губернатор. В рамках «насаждения» здорового образа жизни белгородцы также объявили войну кальянам и электронным сигаретам.

Губернатор также посчитал и научный потенциал региона: численность докторов наук с 1990 года увеличилась более чем в шесть раз, студентов в вузах стало в три раза больше.

Савченко также рассказал, какие решения региональной власти, по его мнению, позволили региону в девяностые и нулевые годы «стать на путь социальной стабильности и опережающего экономического роста»: поддержка индивидуального жилищного строительства и газификация методом «народной стройки», реформирование сельского хозяйства и скупка сельскохозяйственных земель в областную собственность, биологизация земледелия, поддержка инвесторов, развитие университетов и учреждений профессионального образования, соцзащита.

Подводя итоги Савченко заявил, что областные органы власти «ни с кем не заигрывали, не давали пустых обещаний, не обслуживали чьи-то корпоративные интересы, бережно относились к кадрам».

Направления развития региона: опережать время, помогать слабым, провести деурбанизацию

Стратегических направлений дальнейшего развития Белгородский области Савченко предложил четыре: «Территория инновационной экономики», «Территория высоких жизненных стандартов», «Территория высоких социальных стандартов» и «Территория строительства солидарного общества». При этом губернатор выразил надежду, что белгородцы поддержат его повестку на ближайшие пять лет, чтобы вместе ее исполнить — то есть, фактически стратегия Савченко является одновременно и его предвыборной программой.

В сфере экономики стратегия развития предполагает особое внимание уделить цифровым технологиям, создание программ по проектированию, изготовлению роботов и их широкому применению в промышленности, транспорте, энергетике, сельском хозяйстве, государственном управлении, внедрение 3D-технологий, развитие биотехнологий и селекции в сфере животноводства и растениеводства, использование беспилотных летательных устройств в землеустройстве и сельском хозяйстве, а также внедрение продовольственной интернет-торговли. Все предпосылки, чтобы регион стал лидером по инновационному развитию, уже есть, однако у области есть и слабые места, считает Савченко. Он предложил создать координационный центр, который возглавит сам губернатор, чтобы «в режиме проектного управления мы сможем запускать многочисленные проекты инновационного развития области, меняя постепенно облик нашей экономики с индустриального на инновационный, переводя ее с трех-четырех — на пяти-шести-, а может даже и семитехнологические уклады», а также создать Фонд инновационной поддержки.

Под высокими жизненным стандартами губернатор подразумевал жилищную политику, которая будет популяризировать индивидуальное, а не многоквартирное жилье, снижение для пенсионеров налогов на землю, жилищные программы для молодых семей, а также курс на деурбанизацию — ограничение этажности зданий в пределах городов — и реновация с упором на сохранение домов, а не снос. Также в этот пункт стратегии вошли дорожное строительство и благоустройство, а также решение экологических проблем.

В социальной сфере Савенко планирует продолжить курс на возврат к семейной медицине, профилактику вместо лечения и пропаганду здорового образа жизни, отмену второй смены в школах, капремонт образовательных учреждений и ликвидация «образовательного неравенства», вызванного географической удаленностью некоторых школ.

При строительстве солидарного общества губернатор главным считает следование принципу социальной справедливости.

«И здесь мы твердо, повсеместно и последовательно будем добиваться реализации принципа: работающий человек не должен быть бедным… В этой связи считаю, что наша основная задача на предстоящий период — добиваться увеличения заработной платы трудящихся. С другой стороны, мы будем и дальше каленым железом выжигать такое позорное явление, как «серые» доходы и зарплаты в конвертах…

Не способствует солидаризации общества, а, следовательно, ведет к напряжению в нем, не столько сам факт имущественного расслоения, что в рыночной экономике является естественным, сколько публичная демонстрация своего особого имущественного статуса, и совершенно недопустимо, когда по недомыслию прежде всего некоторых родителей это передается в школьную, студенческую среду. Считаю, что наше гражданское общество созрело уже для того, чтобы справиться с этой проблемой при помощи публичного обсуждения её в условиях информационной открытости. Мы все должны понять, что кичиться своим материальным превосходством или особым статусом в любом его проявлении — это признак дурного воспитания и дурного тона, неприемлемого в приличном обществе, не говоря уже о солидарном».

К этой же части стратегии Савченко отнес равный доступ к образованию, медицине и культуре, чистоту рядов правоохранительных органов, «омоложение» кадров, в том числе и в политике, заботу о пожилых гражданах и открытость власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года белгородцам вновь предстоит выбрать губернатора. Сейчас регионом руководит Евгений Савченко, который находится на посту с 1993 года. В грядущих выборах он также примет участие, о чем заявил еще в феврале, когда в СМИ обсуждалась его возможная отставка.

Решение Савченко поддержал президент Владимир Путин. На встрече с губернатором в Кремле он заявил: «Вы человек очень опытный и эффективный, поэтому я с удовольствием поддержу Вас». Также президент пообещал позже договориться с Савченко, как организовать «юридическую, техническую сторону» его выдвижения в качестве кандидата.

По мнению доктора политических наук, эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинова, этот шаг мог быть сигналом для некоторых политических сил не вести активной игры против Савченко. При этом в переизбрании действующего губернатора эксперты не сомневаются: несмотря на то, что белгородцы от главы региона устали почти за четверть века, настоящих соперников для него в регионе нет, а у «варягов» из других областей шансов мало. Единственная интрига, которую ожидают от Савченко политологи, — пройдут ли выборы тихо и при низкой явке, или перед президентскими выборами губернатор все же задействует схемы, мобилизирующие избирателей, но снижающие процент лояльных голосов.