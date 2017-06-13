«Вялость нефти может смениться энергией»
Москва, 13 июня, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Стоимость нефти днем 13 июня торгуется без выраженного направления. Баррель Brent торгуется по $48,36 (+0,1%). За «бочку» легкого сорта WTI дают $45,97 (-0,24%). Вчерашние колебания не нашли продолжения сегодня, но к вечеру расслабленные торги могут смениться энергичными движениями, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
«Американский институт нефти опубликует во второй половине дня обновленный отчет по запасам черного золота в США за прошлую неделю. Внимание стоит уделить и показателям запасов бензина: если они снова выросли, стоимость Brent может заметно снизиться», — отметила Бодрова.
«Тема ОПЕК, соглашения по заморозке добычи нефти и ее нюансам потеряла острую актуальность, но все еще отслеживается участниками торгов. По последним данным, страны-нефтепроизводители, участвующие в соглашении ОПЕК+, в мае 2017 года сократили добычу нефти на 1,04 млн баррелей в сутки, до 29,729 млн баррелей/сутки. В октябре, важной точке отсчета, страны добывали в общем сложности 30,769 млн в сутки», — привела цифры эксперт.
«Внутри соглашения Саудовская Аравия исполнила договоренности на 134%, ОАЭ — на 132%, Венесуэла — на 115%, Ирак — на 70%. Иран, который работает за рамками соглашения, нарастил по сравнению с октябрем добычу на 86 тыс. баррелей в сутки», — добавила она.
«Интересно, что схема подсчета нормы исполнения соглашений не раскрывается, а сам лимит по снижению суточной выкачки нефти был исполнен еще в марте 2017 года. Дальше страны должны, в теории, только поддерживать достигнутые уровни», — считает Бодрова.
«После того как с ОПЕК стало все более-менее ясно, инвесторы во главу угла поставили еженедельную статистику по запасам в США», — полагает эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня днем мировые цены на нефть слабо росли на уверенности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в скором восстановлении баланса на рынке черного золота. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,54% — до $48,55 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,50% — до $46,31.
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