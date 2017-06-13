Москва, 13 июня, 2017, 16:32 — ИА Регнум. Стоимость нефти днем 13 июня торгуется без выраженного направления. Баррель Brent торгуется по $48,36 (+0,1%). За «бочку» легкого сорта WTI дают $45,97 (-0,24%). Вчерашние колебания не нашли продолжения сегодня, но к вечеру расслабленные торги могут смениться энергичными движениями, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Американский институт нефти опубликует во второй половине дня обновленный отчет по запасам черного золота в США за прошлую неделю. Внимание стоит уделить и показателям запасов бензина: если они снова выросли, стоимость Brent может заметно снизиться», — отметила Бодрова.

«Тема ОПЕК, соглашения по заморозке добычи нефти и ее нюансам потеряла острую актуальность, но все еще отслеживается участниками торгов. По последним данным, страны-нефтепроизводители, участвующие в соглашении ОПЕК+, в мае 2017 года сократили добычу нефти на 1,04 млн баррелей в сутки, до 29,729 млн баррелей/сутки. В октябре, важной точке отсчета, страны добывали в общем сложности 30,769 млн в сутки», — привела цифры эксперт.

«Внутри соглашения Саудовская Аравия исполнила договоренности на 134%, ОАЭ — на 132%, Венесуэла — на 115%, Ирак — на 70%. Иран, который работает за рамками соглашения, нарастил по сравнению с октябрем добычу на 86 тыс. баррелей в сутки», — добавила она.

«Интересно, что схема подсчета нормы исполнения соглашений не раскрывается, а сам лимит по снижению суточной выкачки нефти был исполнен еще в марте 2017 года. Дальше страны должны, в теории, только поддерживать достигнутые уровни», — считает Бодрова.

«После того как с ОПЕК стало все более-менее ясно, инвесторы во главу угла поставили еженедельную статистику по запасам в США», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня днем мировые цены на нефть слабо росли на уверенности министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха в скором восстановлении баланса на рынке черного золота. Стоимость на нефть марки Brent выросла на 0,54% — до $48,55 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивалась на 0,50% — до $46,31.

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