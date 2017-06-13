Москва, 13 июня, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Москвичи и гости столицы получили потрясающую возможность отдохнуть от городской суеты и прикоснуться к прекрасному. С 10 июня по 26 августа в подмосковной усадьбе Архангельское пройдёт седьмой международный фестиваль «Мистерия», на торжественном открытии которого побывал корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Колоннада, вид сбоку

ИА REGNUM Свод храма-усыпальницы

Огромный дворцово-парковый ансамбль, великолепные архитектурные сооружения, величественная природа — по дороге к храму-усыпальнице, ставшей площадкой для концерта, неизбежно проникаешься атмосферой прекрасного, а после поражаешься красоте самой колоннады: лаконичный и строгий внешний облик контрастирует с ярким интерьером внутри. Свод храма изящно расписан в голубых тонах с позолотой, что придаёт пространству лёгкости и пышности одновременно. Не удивительно, что организаторы мероприятия — благотворительный фонд Belcanto — выбрали именно это место для проведения концерта.

ИА REGNUM Орган

В зале собрались желающие насладиться классической музыкой, многие пришли с семьями и детьми, которые, что поразительно, весь концерт завороженно внимали звучанию инструментов. «Что может быть торжественнее звучания органа? Орган и четыре саксофона» — заявляют организаторы в анонсе концерта, и с этим тезисом трудно не согласиться, во власти опытных талантливых музыкантов инструменты гармонично дополняли друг друга, создавая неповторимый эффект возвышенности.

В средневековой Европе мистерией назывался один из основных драматических жанров, тесно связанный с библейскими сюжетами. Такая связь с религиозными мотивами вкупе с собором в качестве площадки для проведения концертов непременно вызывает у аудитории ощущение слияния с чем-то высоким, причастности к настоящему искусству.

ИА REGNUM Зал почти полон

Как и было заявлено в программе, на сцене звучал орган и четыре саксофона. Такое необычное сочетание инструментов звучит ново, но решительно красиво. Музыканты — лауреаты международных конкурсов: нежная и хрупкая с виду, но чрезвычайно талантливая органистка Анна Суслова и Российский квартет саксофонов, состоящий из четырёх одарённых молодых людей. Даже внимание самых маленьких слушателей целиком привлекла музыка: гармоничное сочетание изящных кистей органистки и смелого звучания инструмента, сосредоточение и уверенность саксофонистов. Аудитории представили сочинения А. Вивальди, И. С. Баха, В. А. Моцарта, К. Дебюсси и других классиков, музыка которых и поныне вдохновляет, чарует слушателей.

ИА REGNUM Перечень исполняемых композиций

Каждому посетителю выдавали бумажные программки и приятные сувениры на память о концерте, который и так вряд ли кто-то из присутствующих забудет, ведь не так часто жителям мегаполиса удается провести вечер, внимая чудным звукам благородных инструментов. Фестиваль «Мистерия» продлится до конца августа, и каждое субботнее мероприятие будет уникальным и особенным событием — посетителей ожидают как концерты классической музыки, так и вечера страстного танго.