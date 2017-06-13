Тегеран, 13 июня, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Ирана задержали пять вооруженных пиратов, которые нападали на суда у побережья провинции Бушир, 13 июня сообщает Mehr.

Petr Kratochvil Пиратский флаг

В районе южного острова Киш, расположенного в Персидском заливе, произошло несколько пиратских нападений на коммерческие суда.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия и обнаружила укрытие пиратов в районе портового города Кенган, заявил начальник полиции провинции Бушир Гейдар Аббасзаде.

«В течение 48 часов ряд оперативных подразделений провели скоординированную операцию по обнаружению и задержанию пяти членов банды в южном иранском городе», — сообщил Аббасзаде.

«Было обнаружено большое количество похищенного имущества, автомат АК-47 и 20 патронов к нему», — добавил начальник полиции провинции Бушир.

Задержанных доставили в полицейский участок города Кенган. Полиция продолжает вести расследование.