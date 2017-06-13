Тюмень, 13 июня, 2017, 16:47 — ИА Регнум. День 100-летия Октябрьской революции должен быть выходным на территории Тюменской области, считают региональные коммунисты. Соответствующий законопроект был внесён 3 апреля в областной парламент.

Советская праздничная открытка к 7 ноября, A. Горпенко, 1954

Помимо самого факта закрепления выходного дня, законопроектом предусматривается двойная оплата труда в этот день, если человек проводит его на работе. И по задумке коммунистов, 7 ноября не должно включаться в число календарных дней отпуска.

«Право субъектов Российской Федерации на установление дополнительных выходных дней на своей территории вытекает из текста Конституции, в которой сказано, что законодательство о труде находится в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов. Данное право подтверждено Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и пунктом 2 письма Роструда от 10.09.2013 № 697−6-1 «О применении трудового законодательства». Региональные праздничные нерабочие дни в связи с государственными, религиозными и народными праздниками установлены нормативно-правовыми актами 20 субъектов России», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ.

В случае, если законопроект будет принят, жители Тюменской области получат четырехдневные каникулы. Так как День народного единства, 4 ноября, выпадает в 2017 году на субботу, то он переносится на понедельник — 6 ноября.

Однако инициатива КПРФ нашла как сторонников в тюменском областном парламенте, так и противников. Законопроект отправлен 13 июня на доработку, второй раз. Создана рабочая группа под руководством председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуата Сайфитдинова.

При этом Тюменская область не единственный регион России, где депутаты предлагают объявить день 7 ноября выходным. Нет единогласия по этому вопросу и в Заксобрании Забайкалья. Как передаёт «Чита.ру», лишь треть депутатов поддержали эту идею. На данный момент там, как и в Тюмени, законопроект отправлен на доработку.

Добавим, предложение объявить 7 ноября 2017 года выходным днём не ново. Партия «Коммунисты России» уже направила соответствующие предложения президенту РФ Владимиру Путину. Также за то, чтобы день 100-летия Октября стал выходным, выступает КПРФ. Но на федеральном уровне решения пока не принято и в ближайшее время не ожидается.

Отметим, на всём постсоветском пространстве 7 ноября является выходным и праздничным днём только в Белоруссии. Здесь его празднуют как День Октябрьской Революции.