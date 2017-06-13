Госдума примет закон о реновации и ждет понимания от москвичей
Москва, 14 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект о реновации, сообщает ИА REGNUM. По итогам парламентских слушаний Госдума во втором чтении приняла законопроект, который, по мнению авторов, должен снять социальное напряжение вокруг инициативы.
Прежде всего, решение о постановке в график реализации проекта по реновации будет учитывать технического состояние дома. Если дом, в котором находятся коммунальные квартиры, попадает под программу реновации, то взамен коммуналки будет предоставляться отдельная квартира. Решен вопрос в отношении изъятия нежилых помещений. Также поддержана норма, согласно которой включение в программу реновации завершится с момента вступления закона в силу.
«Предвижу, что третье чтение будет уже более спокойным и этот закон будет восприниматься москвичами с большим понимаем, — я бы использовал такой термин», — сказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).
Между первым и вторым чтением пролегла огромная работа, и принципиальная позиция фракции была учтена, отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Многие поправки, которые мы с Галиной Хованской продвигали, в результате приняты. Мы добились кардинального пересмотра этого законопроекта, что позволило нашей фракции поддержать его во втором чтении», — сказал он.
В частности, в законопроекте появилась норма о равноценной денежной компенсации переселенцам, размер этого возмещения будет определяться по нормам Жилищного кодекса. «Возмещение по нежилым помещениям также будет равноценным и адекватным», — уточнил Миронов.
Жителям Москвы, которые попали под программу реновации, стоит предпочесть денежную компенсацию, а не квартиры в новых домах, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, отказываться от участия в программе реновации сегодня не стоит — такая возможность улучшить условия проживания в ближайшие годы уже не представится.
«В массовом порядке оставить людей по своему месту жительства не получится, поэтому не стоит рисковать. Это шанс», — считает Жириновский.
Читайте также: «Земли и воли!»: требуют москвичи у стен Госдумы
В законопроекте о реновации прописаны основные гарантии жителям сносимых домов. Так, они получат в обмен на свое ветхое жилье новую равнозначную квартиру с количеством комнат не менее, чем в старой, и такой же или большей жилой площадью. Новая квартира будет передаваться в собственность бесплатно. Владельцы неприватизированных квартир смогут либо сохранить статус социального найма, либо оформить полученное жилье в собственность. Переселение будет проходить только в своем районе, исключение составят Зеленоград и ТиНАО, где квартира в новом доме может быть выделена в пределах административного округа.
Читайте также: «В мозгах бы вам реновацию!»: Госдуму пикетируют противники законопроекта
Законопроект гарантирует право на судебную защиту в полном объеме, то есть обжаловать можно будет как само решение о реновации, так и качество предоставляемого в рамках программы жилья. Кроме того, документ определяет, что под снос могут пойти только дома до 9 этажей первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструкции, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 год.