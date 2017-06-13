Москва, 14 июня, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, Госдума в третьем чтении рассмотрит законопроект о реновации, сообщает ИА REGNUM. По итогам парламентских слушаний Госдума во втором чтении приняла законопроект, который, по мнению авторов, должен снять социальное напряжение вокруг инициативы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пикет против реновации

Прежде всего, решение о постановке в график реализации проекта по реновации будет учитывать технического состояние дома. Если дом, в котором находятся коммунальные квартиры, попадает под программу реновации, то взамен коммуналки будет предоставляться отдельная квартира. Решен вопрос в отношении изъятия нежилых помещений. Также поддержана норма, согласно которой включение в программу реновации завершится с момента вступления закона в силу.

«Предвижу, что третье чтение будет уже более спокойным и этот закон будет восприниматься москвичами с большим понимаем, — я бы использовал такой термин», — сказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Между первым и вторым чтением пролегла огромная работа, и принципиальная позиция фракции была учтена, отметил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Многие поправки, которые мы с Галиной Хованской продвигали, в результате приняты. Мы добились кардинального пересмотра этого законопроекта, что позволило нашей фракции поддержать его во втором чтении», — сказал он.

В частности, в законопроекте появилась норма о равноценной денежной компенсации переселенцам, размер этого возмещения будет определяться по нормам Жилищного кодекса. «Возмещение по нежилым помещениям также будет равноценным и адекватным», — уточнил Миронов.

Жителям Москвы, которые попали под программу реновации, стоит предпочесть денежную компенсацию, а не квартиры в новых домах, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, отказываться от участия в программе реновации сегодня не стоит — такая возможность улучшить условия проживания в ближайшие годы уже не представится.

«В массовом порядке оставить людей по своему месту жительства не получится, поэтому не стоит рисковать. Это шанс», — считает Жириновский.

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В законопроекте о реновации прописаны основные гарантии жителям сносимых домов. Так, они получат в обмен на свое ветхое жилье новую равнозначную квартиру с количеством комнат не менее, чем в старой, и такой же или большей жилой площадью. Новая квартира будет передаваться в собственность бесплатно. Владельцы неприватизированных квартир смогут либо сохранить статус социального найма, либо оформить полученное жилье в собственность. Переселение будет проходить только в своем районе, исключение составят Зеленоград и ТиНАО, где квартира в новом доме может быть выделена в пределах административного округа.

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Законопроект гарантирует право на судебную защиту в полном объеме, то есть обжаловать можно будет как само решение о реновации, так и качество предоставляемого в рамках программы жилья. Кроме того, документ определяет, что под снос могут пойти только дома до 9 этажей первого периода индустриального домостроения и аналогичные по конструкции, проекты которых были разработаны с 1957 по 1968 год.