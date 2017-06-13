Рига, 13 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. «В понедельник утром я ехала на автобусе в Ригу. Недалеко от Улброки, военные заблокировали дорогу. Всем водителям пришлось искать объездные пути. Все бы ничего, если бы это не был автобус, который должен ехать по конкретному маршруту», — говорит возмущенная жительница Латвии.

aculiecienieks Военные НАТО заблокировали дорогу у Улброки, Латвия

По ее словам, военные сообщили, что дорога заблокирована на два-три часа. Автобусу пришлось ехать по окраине — через частный сектор, по лесам. В итоге пассажиры не попали на нужные остановки.

В свою очередь в министерстве обороны заявили, что на дороге P4 между Улброкой и Личи 12 июня сложилась опасная ситуация. Во время переброски военной техники в пункт назначения у одного транспортного средства возникли технические проблемы. «Решение о блокировке дороги было принято в целях безопасности», — сообщили в Минобороны. Также в ведомстве признали, что происшествие и ограничение дорожного движения, связанно с передвижением военной техники НАТО в рамках проходящих учений Saber Strike 2017.

Стоит отметить, что за последние дни это не первое дорожное происшествие с участием военной техники НАТО. Так, 11 июня на Даугавпилсском шоссе перевернулась цистерна, которая входила в состав колонны военной техники США.

2 июня в волости Варвес, Вентспилсский край, столкнулись бензовоз и автомобиль военной полиции, сопровождавший колонну американской военной техники. В ДТП пострадали оба водителя.