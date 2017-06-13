Москва, 13 июня, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Рубль сегодня днем умеренно укрепляется в парах с иностранными валютами. Эта рабочая неделя будет укороченной из-за выходного дня 12 июня, но одновременно и очень напряженной, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

По ее словам, «в ближайшие дни для рублевых пар появятся новые стратегические катализаторы. 14 июня Федрезерв примет решение по процентной ставке, где вероятно повышение на 25 базисных пунктов. 15 июня ЦБ РФ продолжит следовать курсу смягчения финансовых условий и понизит на заседании ключевую ставку на 50 базисных пунктов».

«В комплексе все это сделает операции carry trade по рублю менее доходными, и спекулятивный капитал начнет уходить отсюда. Чуть позже к рублю вернется более плотная корреляция с нефтью, что с большой долей вероятности будет означать увеличение внутридневной волатильности и общее ослабление позиций российской валюты», — пояснила Бодрова.

«Пока же доллар США остается в пределах значения 56,80−57,25 рубля, но позже возможно направленные движение в область 58 и 62 рублей», — полагает эксперт.

Добавим, 13 июня доллар США стоит 56,9 рубля (-0,2%). Евро оценивается в 63,78 рубля (-0,12%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 14 июня, составляют 56,90 рубля за американскую валюту и 63,77 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 10 и 1 копейку соответственно.

Читайте также: «Две угрозы для рубля»