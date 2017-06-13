Астрахань, 13 июня, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области сядет на скамью подсудимых. Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, возбужденное в отношении Виктора Яковлева, передано в суд. Решать дальнейшую судьбу экс-чиновника будет Кировский районный суд Астрахани, передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 июня.

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Ответить перед служителями Фемиды Яковлеву придётся за преступления четырёхлетней давности. Следствие полагает, что черту закона тогдашний глава министерства ЖКХ региона преступил в период с 2011 по 2013 годы.

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В Астрахани за взятку экс-чиновник Минэкономразвития поплатился 3,5 млн руб

Тогда, уточнили в СКР, Яковлев, занимая руководящий пост в ведомстве, полностью рассчитался с подрядчиком. Между тем фирма, которая по контракту должна была построить и реконструировать очистные и водопроводные сооружения, разводящие сети водопровода в сёлах Икряное и Маячное Икрянинского района, свои обязательства не выполнила. Работы проводились в рамках государственной программы «Чистая вода».

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«При этом оплаченные строительно-монтажные работы до настоящего времени в полном объёме не выполнены, объекты в эксплуатацию не введены», — пояснили в прокуратуре региона.

Сельчане до сих пор остаются без питьевой воды, а ущерб, причинённый бюджету, превысил 50 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года подследственного бывшего министра посадили под домашний арест. По информации следствия, завершить работы по реконструкции очистных сооружений водопровода в селе Икряное и Маячное ООО ПКФ «Каналводстрой» — компания, выигравшая конкурс, должна была ещё до начала июля 2012 года. Яковлев вину не признаёт.