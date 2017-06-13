Москва, 13 июня, 2017, 15:54 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал корреспонденту ИА REGNUM о проекте «Чистая Волга», стратегии развития области «10 точек роста» и туристических проектах региона.

Kremlin.ru Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов

ИА REGNUM : Обобщите, пожалуйста, опыт Вашей работы на посту врио губернатора Ярославской области. Что из задуманного удалось реализовать с июля 2016 года?

Вопрос и простой, и сложный, одновременно. Конечно, не хотелось бы заниматься шапкозакидательством, и говорить, что до моего прихода в Ярославской области и «трава не росла, и цветы не цвели». Нет, конечно. Но выдвигая меня на этот пост, наш президент поставил конкретную задачу: вывести Ярославскую область на передовые позиции. И повысить уровень жизни ярославцев. Цели понятны, задачи непростые. Приступили к работе. Насколько задачи непростые, приведу такой пример: в середине 2016 года Ярославская область находилась в бюджетном и долговом кризисе. Дефицит бюджета не позволял региону привлечь масштабное федеральное финансирование. Более того, из-за долгов перед Газпромом под угрозой срыва находился отопительный сезон зимы 2016 — 2017. А это, согласитесь, уже не шутки. Поэтому, первое, что мы сделали — разработали и приступили к реализации жесткого плана антикризисных мер. Мы стабилизировали финансовую систему, вышли на бездефицитный бюджет 2017 года, что позволило привлечь солидное финансирование из федерации. Сейчас преодолен долговой кризис с Газпромом. Компания дополнительно инвестирует в газификацию нашей области порядка 2 миллиардов рублей. Еще один хороший показатель — темпы роста промышленности у нас выше, чем у соседей. В первом квартале 2017 года по показателю промышленного роста мы вышли на первое место в ЦФО. Рост реального сектора создает прочную основу для решения застарелых социальных и инфраструктурных проблем нашего региона.

Еще один важный момент — нам удалось сдвинуть с «мертвой точки» проблему дольщиков. Первые 3 дома введены в эксплуатацию, еще 5 домов на подходе. Сегодня у нас около 40 проблемных домов-долгостроев. Я поставил задачу взять на контроль каждый такой дом и разработать индивидуальный план завершения строительства. Также в этом году принят закон Ярославской области, позволяющий стимулировать застройщиков, выразивших готовность завершить работу на проблемных жилых домах. Комплексный подход позволит решить проблему обманутых дольщиков в регионе. Помимо этого внесены изменения в областное законодательство, позволяющие предоставлять земельные участки в аренду без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов и улучшения жилищных условий многодетных семей. Причем, мы максимально упростили процедуру и сроки получения земельных участков. И первое, и второе было серьезной проблемой да настоящего момента.

Двигаемся вперед по многим направлениям. Наша область инициировала очень важный федеральный проект «Чистая Волга», который позволит переломить ситуацию, сложившуюся в большинстве регионов с качеством воды и провести масштабную комплексную модернизацию системы водопроводно-канализационного хозяйства, ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, берегоукрепительные работы и многое другое.

Сейчас масштабно взялись за ввод в оборот неиспользуемых сельхозземель. Из 720 тысяч гектаров пахотных земель — таких у нас около половины. В ближайшие годы планируем ввести в оборот 85 тысяч гектаров. И уже движемся в соответствующем направлении. В текущем году увеличена сумма господдержки аграриям на эти цели — до 2 тысяч рублей за гектар.

ИА REGNUM : С Вашим назначением в Ярославской области на ключевые посты стали привлекаться специалисты из других регионов. Считаете ли вы такую кадровую политику эффективной?

Вы знаете, недавно примерно такой же вопрос мне задавали депутаты областной Думы. И им, и Вам говорю — я не делю людей на «своих» и «чужих». Ярославцев и, допустим, москвичей. Главный мой принцип — специалист должен быть грамотным и уметь работать. А команда должна быть нацелена на результат. Кстати, сильные ярославские кадры есть в нашей команде. И те специалисты, кого мы привлекали из других регионов, тоже эффективно работают. Итоги этой работы говорят сами за себя. Более того, мы сейчас запустили проект «Социальный лифт» с ярославским университетом имени Демидова. Его участники — перспективные молодые люди — будут проходить стажировку и получат работу в правительстве Ярославской области. Также веду переговоры с руководителями ярославских предприятий о привлечении их специалистов в нашу команду.

ИА REGNUM : Некоторые экономические показатели, содержащиеся в стратегии развития региона, возможно достичь только при наличии существенной финансовой поддержки федерального центра. По оценкам некоторых экспертов она должна исчисляться 150−200 млрд рублей в течении 3−5 лет. Какова вероятность этой помощи?

Масштаб помощи Ярославской области со стороны федерального центра сегодня такой, какого никогда ранее не было. Но уповать только на помощь Москвы было бы безответственно. Мы сами делаем все, чтобы реализовать поставленные цели. Это и массированное привлечение инвестиций в регион, для чего мы создаем новый инвестиционный режим. И мобилизация внутренних ресурсов. Ощутимые темпы роста промышленного производства в первом квартале 2017 года, согласно которым мы стали лидерами в ЦФО, — вот добрый знак и главная надежа.

ИА REGNUM : Целевое федеральное финансирование инвестиционных проектов на территории региона не решает проблему закредитованности регионального и муниципальных бюджетов. Как планируется решать эту проблему?

Не соглашусь с Вашим утверждением. Федеральное финансирование очень даже помогает решать накопившиеся за многие годы долговые проблемы Ярославской области. Сейчас, после того, как наша команда навела элементарный порядок в финансах региона, вышла на бездефицитный бюджет и выполняет все условия соглашений с минфином России, Ярославская область получила доступ к прямым бюджетным кредитам. Эти кредиты на порядок выгоднее, чем коммерческие заимствования. Вы понимаете, что такое оптимизация структуры долга? Мы бюджетными кредитами замещаем дорогие в обслуживании кредиты коммерческих банков. В результате, снижается общая долговая нагрузка региона. Моя жесткая позиция: от долгового бремени будем избавляться. Хватит копить долги для будущих поколений.

ИА REGNUM : И все-таки: какие приоритетные программы Правительства РФ выполняются в Ярославской области, с какими федеральными структурами область сотрудничает в этой работе?

Оговорюсь сразу: давайте возьмем основные направления, так как перечислять все госпрограммы, федеральные, целевые и ведомственные, в которых мы принимаем участие, можно очень долго.

Итак, берем дорожную отрасль. Ярославская область выиграла конкурс и вошла в федеральную программу «Безопасные и качественные дороги». В результате, в этом году мы планируем отремонтировать 74 километра дорог, из них 49 километров — в Ярославле, остальные — дороги регионального значения в Ярославском и Тутаевском муниципальных районах. В следующем сделаем — 94 километра, из которых 54 в областном центре.

Для реализации поставленных задач, правительством области утверждена региональная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации «Ярославская». Она реализуется на условиях софинансирования. Что немаловажно, уже в этом году начинаем делать ремонт моста через Которосль. Людям он очень нужен. Про пробки и прочие транспортные проблемы, думаю, здесь говорить излишне. Жители обращались за помощью ко мне не раз. И вот первые 250 миллионов рублей на ремонт моста правительство России уже выделило.

Идем дальше. В сферу тризма. В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» до 2018 года мы даем поддержку крупным инфраструктурным проектам, которые формируют турпоток в регион. Причем не просто турпоток, а «качественный турпоток». Более того, мы также подготовили заявки для вхождения в новую федеральную целевую программу — «Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации» на 2019 — 2025 годы». Общая сумма финансирования заявки — 25 миллиардов рублей. Из них предполагаемый объем софинансирования за счет средств федерального бюджета — более 6 миллиардов. Туризм, напомню, наша региональная «точка роста». Так что, работать стараемся масштабно

В аналогичном формате мы движемся и по другим госпрограммам. Например, по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда с начала текущего года мы расселили более 4 тысяч квадратных метров. Согласно действующей программе, всего до 1 сентября 2017 года планируем расселить более 30 тысяч квадратных метров.

Ну и еще, если дорисовать эту картину финансирования широкими мазками: в сфере охраны окружающей среды мы зашли в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012—2020 годах». Будем, как Вы, наверное, уже слышали, наводить порядок и в этом вопросе — делать Волгу чистой, питьевую воду качественной, а стоки нормативными.

Если брать экономику, то нашими партнёрами в реализации госпрограмм являются практически все федеральные министерства, агентства и многие госкорпорации. Минэкономразвития осуществляет программу «Развитие малого и среднего предпринимательства». В социальной сфере мы, например, в рамках федеральных программ занимаемся организацией безбарьерного пространства для людей с ограниченными возможностями, действует программа по закупке автомобилей скорой медицинской помощи.

Строительство и ремонт объектов образования тоже не обходится без федерального финансирования. Мы участвуем в госпрограмме «Развитие образования» на 2013 — 2020 годы». По ней Ярославской области предусмотрена субсидия почти 120 миллионов рублей на завершение строительства школы на 500 мест в селе Туношна. Объект, добавлю, долгожданный. Особенно если вспомнить историю с недобросовестным подрядчиком, когда все строительство встало. Сейчас, после нашего вмешательства, пришел новый подрядчик, кстати, ярославский. И в сентябре, надеюсь, школьники Туношны уже справят новоселье и сядут за парты. Приступаем к возведению 4-этажной пристройки к ярославской школе №43. Сейчас в ней почти тысяча детей учатся в 2 смены. К слову сказать, основное здание школы построено еще в 1936 году. Это наш первый масштабный проект по реконструкции старых школ.

Хотел бы отметить, что получить федеральные средства — это очень важно и непросто, но недостаточно. Нужно контролировать их расходование, чтобы ни одна копейка не ушла «налево».

Да, еще можно здесь упомянуть культуру. В рамках федеральной целевой программы «Культура России», нам выделяется без малого 250 миллионов рублей. Мы будем продолжать ремонты наших архитектурных памятников — церкви Петра и Павла в Красноперекопском районе, церкви Николы Мокрого с колокольней в Ярославле. А также Богоявленского собора Авраамиева монастыря в Ростове. Отдельная субсидия также предусмотрена на укрепление материальной базы сельских домов культуры.

ИА REGNUM : Представленная программа развития региона возлагает огромную ответственность за её реализацию на её разработчиков, на Правительство региона и на Вас лично. Готовы ли вы к этой ответственности?

Ну, если бы я не был готов, наверное, я не согласился бы на такое ответственное предложение — возглавить регион. Со мной в команде работают профессионалы — люди, в которых я уверен, которые могут работать на результат.

ИА REGNUM : Политическому классу в Ярославской области присуща общественная дискуссия. В течение 25 последних лет в регионе в той или иной форме существовало политическое противостояние, которое создавало конкурентную среду для власти и обеспечивало наличие альтернативы. Считаете ли Вы возможным существование иных точек зрения по вопросам развития региона и в решении текущих проблем? Имеют ли право эти точки зрения на публичность?

На мой взгляд, политическое противостояние не создает конкурентную среду для власти, а работает лишь на разрушение. Конкурентную среду создает борьба идей, а не подковерная борьба за власть и доступ к ресурсам.

А что касается дискуссии, она не должна быть самоцелью. Когда-то надо и работать. Можно годами дискутировать, при этом экономика будет в стагнации, уровень жизни падать. Дискуссии ради дискуссий нам не нужны. Нам нужен конструктивный общественный диалог, который поможет развитию Ярославской области. Нужны конкретные проекты, предложения, инициативы. И такой общественный диалог ради развития уже начался. Первым шагом стала подготовка стратегии развития Ярославской области «10 точек роста». К работе над ней мы привлекли видных представителей ярославского общества и жителей. Это признанные профессионалы, хорошо знающие ситуацию в экономике, в медицине, в образовании, туристической индустрии, на транспорте и в строительстве. По моей инициативе создан губернаторский совет — постоянная рабочая площадка для включения самых интересных инициатив общественности и бизнеса в практические планы развития Ярославской области. Открытость власти — не дань моде, это наш принцип в работе.

СПРАВКА:

Дмитрий Миронов родился в 1968 году в Хабаровске;

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР;

С1990 по 2013 год проходил службу на различных должностях в КГБ СССР и органах государственной охраны Российской Федерации. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами;

В 2013 году перешел на службу в МВД России, где стал помощником министра внутренних дел Владимира Колокольцева;

18 февраля 2014 года указом № 86 Президента РФ был освобожден от прежней должности и назначен первым заместителем начальника Главного управления уголовного розыска МВД РФ с одновременным присвоением специального звания генерал-майора полиции;

12 мая 2014 года Указом № 332 Президента РФ был освобожден от прежней должности и назначен начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК);

1 сентября 2014 года распоряжением Президента РФ был включен в состав Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, работающей с участием представителей Совета Безопасности, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ВСБ, МВД, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Роснаркоконтроля, Минфина, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Минэкономразвития, Центрального банка;

23 декабря 2015 года Указом № 657 Президента РФ был освобожден от прежней должности и назначен заместителем министра внутренних дел России Владимира Колокольцева;

16 февраля 2016 года, параллельно, распоряжением Президента РФ был назначен ответственным секретарем Рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства;

20 февраля 2016 года Указом № 73 Президента РФ получил очередное специальное звание генерал-лейтенанта полиции;

В июле 2016 года назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Ярославской области до выборов в сентябре 2017 года.