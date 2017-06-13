Мадрид, 13 июня, 2017, 16:00 — ИА Регнум. Испанские ученые установили, что в Средние века крестьяне в Испании могли снимать скальп с кошек для языческого ритуала. Материал об этом опубликован в журнале Live Science.

male96 Кошка

На востоке Испании археологами было обнаружено несколько ям, в которых крестьяне тысячу лет назад содержали домашний скот и собак. В одной из них ученые нашли около 900 кошачьих костей. Находка датируется периодом между 970 и 1025 годами.

Исследовав следы на некоторых костях, ученые пришли к выводу, что кошек скальпировали или снимали шкуру целиком. У специалистов родилось две гипотезы, почему это могло происходить.

Одна из них говорит о том, что крестьяне могли использовать кошек во время языческих ритуалов, распространенных в то время в сельских районах христианской части Испании. На это указывает то, что кости всех домашних животных и яичную скорлупу закапывали вперемешку, а кошачьи кости были закопаны отдельно.

По другой версии, кошек убивали ралли меха, который использовался для одежды. На это указывает возраст убитых животных — от 9 до 20 месяцев, когда кошачий мех самый качественный.

Так, одно из проведенных ранее исследований показало, что шубы из кошек были популярны в средневековой Англии, Ирландии и мавританский Испании.