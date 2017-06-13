Вена, 13 июня, 2017, 15:53 — ИА Регнум. Общий доход стран ОПЕК в 2016 году от экспорта нефти составил $445,684 млрд, сократившись по сравнению с 2015 годом на 13,2%. Об этом, как передает RT, говорится в ежегодном статистическом обзоре картеля.

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«При этом в физическом выражении экспорт сырья за год вырос на 6,5%, составив 25,014 млн баррелей в сутки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2015 году доходы стран ОПЕК составили $513,430 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2017 г. страны — члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны договорились продлить ранее заключенное соглашение о сокращении уровня добычи черного золота еще на 9 месяцев — до 1 апреля 2018 года. Условия соглашения остаются прежними.

В рамках этого соглашения нефтедобывающие компании РФ должны сократить добычу на 300 тыс. баррелей в сутки.

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