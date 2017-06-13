Киев, 13 июня, 2017, 15:45 — ИА Регнум. Киев собирается выразить протест МИД Казахстана из-за демонстрации на выставке в Астане «глобуса Украины» без Крыма, сообщает «Укринформ».

Фото: посольство Украины в Астане Художественная выставка «Астана Арт Фест»

По словам временного поверенного в делах Украины в республике Владимира Джиджора, вопрос с нотой протеста изучался в Киеве «на высшем государственном уровне». Помимо МИД Казахстана и акимат Астаны, власти Украины намерены обратиться к депутатам мажилиса — нижней палаты парламента.

Джиджора также заявил, что подобные ситуации в Казахстане возникают постоянно. «Я надеюсь, что это недоразумение и проблема будет закрыта», — отметил дипломат.

Глава МИД Украины Павел Климкин в своем Twitter позже заявил, что «неверных» карт в Астане больше нет — изображение Украины на глобусе, демонстрировавшемся в ходе «Астана Арт Фест», закрашено.

Ранее в сети появилось фото фигуры, держащей в руках сине-желтый шар, а на нем изображены контуром границы Украины без Крыма, который Киев до сих пор считает своим. Крым вошел в состав России по итогам референдума марта 2014 года.

Напомним, это не первый подобный случай. В 2015 году Киев направил ноту протеста в МИД Казахстана из-за школьных учебников, в которых Крым был назван российским регионом.