Курган, 13 июня, 2017, 15:46 — ИА Регнум. Молодой курганец собственноручно изготовлял синтетические наркотики в лесной лаборатории. Следственное подразделение регионального УФСБ России возбудило уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ за незаконное изготовление наркотических средств в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По данным следствия, 27-летний житель Кургана организовал в лесу неподалеку от «Голубых озер» кустарную мини-лабораторию для производства психостимулятора мефедона. Препарат «мефедрон» постановлением правительства РФ от 29 июля 2010 года № 578 внесён в Список наркотических средств, оборот которых в Российской Федерации запрещён.

Молодой человек нашел необходимые ингредиенты и реагенты. Втянул в преступную деятельность помощника, с которым ему удалось синтезировать крупную партию психостимуляторов. «Химики» были задержаны сотрудниками регионального подразделения ФСБ за производством запрещенного препарата.

Изъято 148,06 грамма наркотика, которые могли быть расфасованы на несколько сотен разовых доз. Возбуждено уголовное дело. Организатору нарколаборатории грозит до 10 лет лишения свободы.

Отметим, что по данным УМВД РФ по Курганской области, в 2016 году в Зауралье изъяли из оборота почти 88 килограммов наркотиков (в 2015 году — 142,6 кг). Среди арестованных наркотических средств преобладают наркотики на основе каннабиса — более 49 кг, синтетические — 10 кг и опиаты — около 29 кг.