Киев, 13 июня, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Страны НАТО создали трастовый фонд на 2,25 млрд евро для финансирования реабилитации и лечения украинских силовиков, которые получили ранения в Донбассе. Об этом 13 июня на брифинге в Киеве заявил исполняющий обязанноисти начальника Центрального военно-медицинского управления — начальник медицинской службы Вооруженных сил Украины, полковник Александр Лабунец, передает ИА REGNUM.

(сс)Michael Marcovici Деньги

В частности, на эти деньги Украина сможет закупить необходимое медицинское оборудование, подготовить медицинских специалистов и открыть современные центры по протезированию раненых бойцов.

«НАТО открыло целевой фонд по проведению медицинской реабилитации военнослужащих с бюджетом в 2,25 млрд евро для закупки необходимого современного дорогостоящего медицинского оборудования, подготовки украинских специалистов по реабилитации, развития центров протезирования», — рассказал Лабунец.

Он напомнил, что с 2014 года в Германии, Эстонии, Литве и Болгарии прошли реабилитацию до 300 украинских солдат. Лабунец сообщил, что для финансирования нужд медицинской службы Вооруженных сил Украины в 2017 году выделено 300 млн гривен (11,5 млн долл), что на 27% больше, чем в 2016 году.

«У руководства ВСУ есть полное понимание необходимости укрепления материально-технической базы медицинской службы. В 2017 году на медицинское обеспечение личного состава ВСУ выделено более 300 млн гривен, что на 27% больше чем в 2016 году. В мае текущего года, в том числе благодаря международной помощи и волонтерам, начал работу новосозданный Учебный центр тактической медицины. 60 военнослужащих медицинской службы в течение 16 недель будут проходить подготовку по программе подготовки боевого медика. Все привлеченные инструкторы уже прошли обучение по программе НАТО «боевой медик» и имеют практический опыт оказания медицинской помощи в АТО», — сказал Лабунец.

При этом в штаты украинских воинских частей введены новые позиции: на уровне отделения — стрелка-санитара, взвода — санитара, роты — санитарного инструктора. Эти позиции будут заполняться благодаря работе Учебного центра тактической медицины. Кроме того, более 900 санитаров и санитарных инструкторов уже подготовлены в учебной медицинской роте 169-ого Учебного центра. В то же время, мобильными тренировочными группами непосредственно в Донбассе дополнительную подготовку по тактической медицине прошли более 8 тыс солдат.

«Приоритетом на 2017 год является разработка и внедрение современных учебных программ подготовки и переподготовки медицинского персонала в соответствии со стандартами НАТО с использованием международных протоколов предоставления домедицинской и медицинской помощи. На сегодня в украинских вузах создано 10 кафедр медицины катастроф и военной медицины, на которых студенты-медики проходят обучение по программе офицеров запаса», — добавил полковник.

Он уточнил, что такие кафедры созданы в Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Тернополе, Киеве, Харькове.

«По приказу министра обороны Украины в 2017 году на 18 месяцев будут призваны военнослужащие из числа офицеров запаса. Мы рассчитываем, что часть этих офицеров сможет пополнить учреждения медицинской службы ВСУ», — рассказал начальник медицинской службы ВС Украины.

Он напомнил, что с начала проведения АТО военные медики часто и с риском для собственной жизни оказывали помощь раненым украинским военнослужащим. Так, во время выполнения долга погибли 38 военных медиков, более 200 — получили ранения.

«К сожалению, не все военные медики вернулись с поля боя. За все время в районе проведения АТО погибли 38 военнослужащих-медиков, из них — 18 врачей и медицинских сестер, более 200 получили ранения», — сказал Лабунец.

Кроме того, Лабунец проинформировал, что для оказания неотложной медицинской помощи украинским военнослужащим, которые принимают участие в боевых действиях, развернуто четыре военных полевых госпиталя и 12 групп медицинского усиления.

«Главной целью всей системы медицинского обеспечения ВСУ является сохранение жизни и здоровья личного состава. Для оказания неотложной квалифицированной медицинской помощи в АТО создано четыре военных мобильных госпиталя. Кроме того, на базе гражданских больниц работают 12 групп усиления, которые также вовлечены в эту работу», — уточнил полковник.

Он отметил, что медицинская служба ВСУ проходит этап реформирования и приближения к соответствующим стандартам НАТО, включая создание современной системы медицинского обеспечения войск и подготовки квалифицированного персонала.

В частности, для военных частей ВСУ разработана схема лечебно-эвакуационного обеспечения с учетом Совместной объединенной доктрины по медицинской эвакуации НАТО. Так, первая домедицинская помощь оказывается на поле боя в течение «платиновой минуты» (то есть 10 минут), медицинская эвакуация раненых с поля боя осуществляется бронированным санитарно-эвакуационным транспортом до пунктов сбора раненых или «стабилизационных пунктов», где уже оказывается неотложная медицинская помощь.

Также для реализации принципа «золотого часа» для помощи тяжелораненым предусмотрена возможность аэромедицинской эвакуации. «Обеспечение боевых воинских частей лекарственными средствами и имуществом осуществляется в полном объеме. Личный состав ВС Украины на 100% обеспечен индивидуальными медицинскими аптечками. Сложную ситуацию с бронированной эвакуационной техникой, которая существовала 1−2 года назад, в настоящее время в боевых частях, решено за счет дооборудования БТЛБ (многоцелевой тягач легкий бронированный). Кроме того, медицинская служба обеспечивается отечественным санитарным транспортом типа «Богдан». За последнее время ВСУ получили более 30 таких автомобилей», — подытожил Лабунец.

Ранее, 9 июня президент Украины Петр Порошенко пообещал подписать закон, который закрепил курс Украины на получение членства в НАТО и ЕС как стратегического внешнеполитического приоритета государства. Он сообщил, что парламентская коалиция активно участвовала в принятии этого закона. «Хочу напомнить, что это не новшество, а возвращение к тому состоянию, когда в 2003 году в Законе об основах национальной безопасности в качестве главной цели было членство в НАТО», — напомнил Порошенко.

«Критерии для того, чтобы претендовать на членство в НАТО чрезвычайно высокие. Кстати, они почти совпадают с критериями для членства в ЕС», — считает Порошенко.

По его словам, реформы, которые проводятся для адаптации украинского законодательства к европейскому, также необходимы и для членства в НАТО.

«Давайте мы сегодня будем говорить не о формальной стороне подачи заявки, а о том, что надо сделать Украине, чтобы реформировать нашу страну, чтобы она соответствовала тем критериям, которые необходимы для членства. Мы уже много сделали и мне приятна оценка госпожи президента, что за последние 2,5−3 года мы сделали больше, чем за предыдущие 20 лет. Это абсолютно объективная оценка наших партнеров. Но впереди еще много работы и многое надо сделать», — сказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина к 2020 году приведет свои секторы безопасности и обороны к стандартам НАТО, после чего может стать членом Альянса. «На самом деле задача очень амбициозная. Если вы посмотрите, как это делали новые страны-члены НАТО, это продолжалось гораздо дольше. Но сделаем, а потом будем смотреть, как продвигаться дальше», — рассказал Климкин.

При этом глава МИД выразил уверенность в том, что Украина станет членом НАТО «раньше, чем многие вообще мечтают и надеются». «Считаю, вот эти три года, если используем со смыслом, то шанс у нас будет уже в ближайшем будущем», — уточнил министр.

Напомним, 8 июня Верховная Рада Украины большинством голосов приняла законопроект №6470, который на законодательном уровне закрепила намерение Украины вступить в НАТО и ЕС. Согласно документу, внесены изменения в закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики».