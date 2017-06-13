Лос-Анджелес, США, 13 июня, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Ученые из США установили, что при употреблении жирной и высококалорийной пищи риск развития болезни Альцгеймера заметно возрастает. Материал об этом опубликован в журнале Journal of Neuroscience.

Гамбургер

По словам ученых, высока вероятность появления этой болезни у носителей опасных мутаций в генах. Например, одним из факторов риска является мутация APOE4. Однако, кроме нее, существуют и другие факторы. Один из них — ожирение, вызванное так называемой «западной диетой».

Чтобы установить степень влияния этих факторов, ученые провели эксперимент над мышами. Мышам заменили их собственный ген APOE его человеческой версией. При этом половина грызунов стала носителем нормальных копий этого участка ДНК, а остальные мыши — мутированной копии APOE4.

В процессе наблюдений, биологи пытались выяснить, что именно приводит к развитию болезни Альцгеймера. Они кормили мышей как нормальной пищей, так и жирным и высококалорийным кормом. Последний был аналогичен той диете, которая характерна для стран развитого мира, так называемой «стандартной американской диете».

Исследователи пытались найти различия в работе и структуре мозга грызунов. Результаты показали, что причиной развития болезни Альцгеймера у носителей APOE4 является лишний вес. В мозге грызунов, питавшихся высококалорийной пищей и страдавших от ожирения, гораздо быстрее накапливались поврежденные молекулы, чем в нервных клетках тех мышей, которые были носителями нормальной версии APOE.

В среднем количество бляшек в гиппокампе и других отделах мозга таких мышей оказалось примерно в 1,2−1,5 раза больше, чем во всех других случаях. При этом у грызунов с нормальной версией APOE жирная пища и лишний вес не оказывали влияния на вероятность развития болезни Альцгеймера.

По мнению исследователей, повышенная уязвимость носителей APOE4 к действию жирной пищи может быть связана с тем, что эта мутация гена способна усиливать воспаления, связанные с развитием ожирения.

Ученые надеются, что раскрытие принципа действия APOE4 поможет понять, почему он является одним из главных факторов риска в развитии болезни Альцгеймера.