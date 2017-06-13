Лондон, 13 июня, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В Лондоне в офисе британской телекомпании BBC прошла эвакуация всех сотрудников. Об этом сообщает во вторник, 13 июня, Daily Star.

Christine Matthews Офис BBC. Лондон. Великобритания

«Персонал был выведен из здания телестудии на Портленд-плейс и Лэнхэм-плейс в Лондоне из-за сработавшей тревоги, — говорится в сообщении. — Она, как сообщается, была связана с пожаром в здании».

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции, спасатели и сразу несколько пожарных бригад.

Другие подробности пока неизвестны.