Москва, 13 июня, 2017, 15:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, как глава государства будет готовиться к «прямой линии» 15 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, накануне эфира 13 и 15 июня Путин встретится с руководителями различных ведомств для того, чтобы подготовиться к тематике «прямой линии».

«Он традиционно работает с массивом, освежает все статистические данные, общается с министрами, руководителями агентств, делает «апдейт» информации», — уточнил Песков.

Напомним, 15 июня состоится ежегодная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой он ответит на вопросы граждан РФ.

Ее будут транслировать телеканалы «Первый», «Россия 1» и «Россия 24», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

По состоянию на 9 июня было получено более 500 тыс. вопросов главе государства, из них 350 тыс. были заданы по телефону, около 100 тыс. через смс‑ и ммс-сообщения.