Минск, 13 июня, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Поле деятельности Сбербанка России в Белоруссии необходимо расширять, заявил 13 июня президент республики Александр Лукашенко во время встречи с главой Сбербанка Германов Грефом, сообщает БЕЛТА.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

По словам главы Белоруссии, Сбербанк «активно участвует в экономике» республики, поэтому банк должен расширять свое присутствие в стране.

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Глава Сбербанка Герман Греф отметил, что банк планирует с 2018 года «выйти на устойчивую прибыль» в связи с тем, что «ситуация куда более стабильная», чем была до 2017 года.

«Сбербанк в Беларуси — очень крупный игрок на рынке. И все эти годы, начиная с 2014-го, мы в непростые времена увеличивали свой портфель. Сейчас ситуация уже куда более стабильная», — подчеркнул Греф.

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Напомним, в 2012 году Сбербанк выделил кредит размером в $1 млрд белорусскому госпредприятию ОАО «Беларуськалий», а в 2013 году Сбербанком были подписаны меморандумы о выделении около $800 млн двум белорусским предприятиям — «БелАзу» и Мозырскому НПЗ.

При этом, по словам главы Сбербанка Германа Грефа, из вложений в белорусскую экономику с 2011 по 2013 годы банк не извлек «ни копейки прибыли». Несмотря на это, Греф все равно признал инвестиции Сбербанка в белорусскую экономику «успешными».