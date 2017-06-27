Санкт-Петербург, 27 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 14 июня Временное правительство постановило назначить срок созыва Учредительного Собрания 30 сентября 1917 года. Выборы произвести 17 сентября. Возложить составление избирательных списков на органы волостного и городского местного самоуправления, избранные на основании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

Выборы в Учредительное Собрание

«Речь» по поводу назначения днем созыва Учредительного Собрания 17 сентября пишет:

«Временное правительство не могло, конечно, мотивировать этот срок какими бы то ни было основаниями. По-видимому, мы здесь имеем дело с политической мерой, вызванной условиями данного политического момента: перед ожидавшейся большевистской манифестацией 18 июня надо было сбить противника с одной из его позиций, лишив его возможности обвинять Правительство в затягивании выборов. Это и было сделано».

«Новая Жизнь» сообщает, что сахарозаводчики подали на имя министра продовольствия докладную записку, где просят ссуды по 600 рублей на десятину. Всего потребуется до 800 миллионов рублей. Идя им навстречу, министерство продовольствия, не проверив их цифр за неимением данных, выработало соответственный законопроект, который и был с некоторыми изменениями принят Всероссийским центральным продовольственным комитетом.

Объединенное заседание рабочей и экономической секции Съезда Советов заслушивает 7 докладов по вопросу общего планомерного вмешательства в экономическую жизнь страны.

На заседании секции по вопросу о местном самоуправлении докладчик Шапиро говорит, что министерство внутренних дел смотрит на демократические и общественные организации на местах только как на выразителей общественного мнения. Вся же полнота власти принадлежит губернским комиссарам, которых министерство особенно усиленно инструктирует по аграрному вопросу в известном направлении. Ряд ораторов указывает, как министерство внутренних дел мешало самостоятельности демократических организаций.

На заседании национальной секции представитель эстонцев говорит, что элементарные требования эстонского народа в области народного образования, судебно-административной и т. д. до сих пор еще не удовлетворены. Повсюду на местах в Прибалтийских губерниях остались прежние чиновники, не идущие навстречу национальным требованиям эстонцев. Представитель латышских батраков защищает национально-территориальную автономию. Бундовец высказывается за национально-культурную автономию.

Митинг эстонцев

На заседании Петроградского Совета представитель большевистской фракции оглашает внеочередное заявление, излагающее мотивы, по которым большевики приняли участие в организации демонстрации 10 июня, а также последующий их отказ от демонстрации. После оглашения этого заявления, большевики покидают зал заседания.

Либер делает доклад от Испоклома. Он указывает на большую роль, которую играл в подготовке демонстрации комитет на даче Дурново. Одновременно был призыв к демонстрации и в Суворинской «Маленькой Газете». Опасность кровавого столкновения была налицо. Необходимо осудить факт тайной подготовки демонстрации за спиной Совета и Съезда. По вопросу принимается резолюция съезда Советов.

На очереди вопрос о демонстрации 18 июня. Фракция большевиков появляется на своих местах. Меньшевики в своих выступлениях призывают к поддержке общих лозунгов: Учредительное Собрание и т. д.

Федоров от имени большевиков заявляет, что они пойдут на демонстрацию, но будут идти под своими лозунгами и, прежде всего, под лозунгом: «Передача всей власти Советам».

После прений Совет решает образовать комиссию для организации демонстрации. Состав комиссий: от центральных и местных партийных учреждений по 1 человеку, от районных Советов по 1 человеку, от полковых и остальных комитетов пo 1 человеку, от центрального бюро профсоюзов 2 человека, от центрального бюро фабрично-заводских комитетов — 2 чел., от общего собрания Совета 10 человек, от бюро фракций съезда по 2 человека, от Исполкома Петроградского Совета 2 человека и 1 представитель президиума Съезда.

Следующим стоит вопрос о порядке перевыборов в Совет. Большевики заявляют протест, так как этот вопрос не обсуждался предварительно в секциях; указывают, что они являются сторонниками общих перевыборов на основе пропорционального представительства, и покидают собрание. После непродолжительных прений принимается проект перевыборов, предложенный Исполкомом.

«Правда» печатает резолюцию 1-го Пулеметного полка с протестом против травли, которую подняла против него буржуазная печать, а также против травли его прапорщиков Семашко и Жилина.

Петроградский гарнизон

Состоялось совещание батальонных и полковых комитетов Петроградского гарнизона. Обсуждался вопрос о предполагаемой демонстрации 10 июня. Всеми голосами против 24 принята резолюция, говорящая, что все воинские комитеты в своих выступлениях подчиняются лишь Совету, который один имеет право выводить воинские части на улицу для участия в политических демонстрациях. Собрание считает, что подготовка демонстрации 10 июня «вела к дезорганизации сил революции и могла создать почву для торжества контр-революции».

На казачьем съезде принимается резолюция о войне, где говорится, что необходим «решительный переход в наступление», «война должна быть доведена в согласии с нашими союзниками до победы», а также

«Дезертиров и всех тех, кто выступает с пропагандой, дезорганизующей страну и разрушающей боевую мощь армии, съезд объявляет изменниками родины и обращает внимание Временного правительства на необходимость принятия самых решительных мер как против дезертиров, так и против преступной пропаганды».

Далее заслушивается запрос, подписанный 20 членами съезда, с протестом по поводу заявления Ткачева на съезде Советов, где он сказал, что «казачество считает Съезд Советов Р. и С. Д. истинным хозяином земли русской, государственной силой и государственным учреждением». Обсуждение этого вопроса, ввиду его важности, передано представителям войсковых фракций.

«Правда» зовет рабочих и солдат готовиться к демонстрации 18 июня и печатает лозунги, под которыми предлагает выступить.

«Правда» печатает воззвание от ЦК (большевиков), где все члены партии, все районные коллективы призываются приложить все усилия, чтобы ни один завод ни под каким предлогом, ни в какой форме не выступал без его призыва.

«Правда» печатает постановление Петроградского Комитета партии большевиков:

«Принять все меры к тому, чтобы до воскресенья никаких уличных выступлений рабочих и солдат не состоялось».

Полученный циркуляр министра путей сообщения Некрасова о признании им совершенно незаконным введения без разрешения министерства 8-часового рабочего дня на станции Москва-товарная Николаевской железной дороги и о немедленном восстановлении прежнего порядка вызвал среди служащих, мастеровых и рабочих волнение. В количестве до 2000 человек они вынесли постановление, в котором называют циркуляр министра контр-революционным, требуют его отмены, а также требуют, чтобы впредь подобные циркуляры не издавались без согласия Совета.

Собрание служащих, мастеровых и рабочих московского узла Николаевской железной дороги в количестве 4000 человек решило, что начальник дороги и министр путей сообщения говорят с революционной демократией на разных языках, идут путем контр-революционным, вследствие этого единственной исполнительной властью на дороге они признают лишь избранный ими Исполком и Московский Совет.

Железная дорога

На собрании Исполкома Московского Совета обсуждался вопрос о демонстрации 18 июня. Решено, за невозможностью организовать демонстрацию в такой короткий срок, устроить митинги в каждом районе отдельно. Шествия на митинги организовать со знаменами с заводов. Лозунги: «Единство революционного движения!», «Скорейшее заключение мира на условиях, провозглашенных Петросоветом!», «Скорейший созыв Учредительного Собрания!».

В Юрьеве население, возбужденное острым недостатком продовольствия, начало демонстрацию перед городской продовольственной комиссией, бездеятельность которой содействовала наступлению кризиса. Командированным членам Юрьевского Исполкома удалось успокоить собравшихся и уговорить их разойтись.

В Кронштадте утром расстреляны 5 грабителей, пойманных вчера вечером, когда они собирались произвести вооруженный грабеж. Во время суда члены Исполкома и представители милиции хотели предотвратить смертную казнь, но на исполнении приговора настоял народ.

«Правда» печатает воззвание Центрального Совета фабрично-заводских комитетов, в котором указывается, что Совет не имеет ничего общего с организованным на даче Дурново революционным комитетом и считает его создание вредным.

Петербургский Комитет РСДРП (б) предлагает районам добиться ухода рабочих, членов большевистской партии и сочувствующих ей, из так называемого «Временного Революционного Комитета», заседающего на даче Дурново и действующего под руководством анархистов.

«Известия» в статье «К делу Р. Гримма» сообщают:

«14 мая Р. Гримм передал телеграмму на имя члена Союзного Совета Гофмана, в которой он сообщал, что в России повсюду наблюдается жажда мира, и что окончание войны для России становится необходимым в силу политических, экономических и военных причин. Воспрепятствовать миру может единственно лишь германское наступление на восточном фронте. Если этого не случится, возможна ликвидация войны в очень короткий срок.

Вместе с тем в телеграмме выражалось желание, чтобы Гофман сообщил Гримму определенно о целях войны центральных государств, так как таким путем могут значительно облегчиться переговоры.

Разоблачение этих фактов вызвало отставку Гофмана, а швейцарский национальный социалистический совет выразил самый энергичный протест против действий Гримма. Гримм сложил с себя звание секретаря комиссии для подготовки Циммервальдской конференции.

Шведское бюро интернациональной комиссии социалистов-циммервальдцев решило произвести расследование о причинах высылки Р. Гримма из России. Расследование поручено комитету, в который входит от Швеции Хеглунд и Линдгаген, от Болгарии Кирков, от Швейцарии Моор, от России Орловский, от Польши Радек, от Румынии Раковский».