Казань, 13 июня, 2017, 15:31 — ИА Регнум.

ПАО «Татфондбанк» продолжает изыскивать средства для того, чтобы рассчитаться с долгами. В Арбитражный суд РТ в июне 2017 года поступили три иска, в двух из которых истец требует отменить банковские операции на общую сумму свыше 2,4 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Банк-банкрот просит признать недействительными операции за 6, 12 и 14 декабря 2016 года, когда со счетов АО «Казанский МЭЗ» было списано в общей сложности 1 451 468 371 рубль по кредитному договору. Договор был заключён банком и компанией 4 февраля 2016 года.

Также «Татфондбанк» требует признать недействительным договор купли-продажи от 2 декабря 2016 года, по которому он купил у ООО «Завод по производству синтетических моющих средств» обыкновенные акции АО «Земельная корпорация «Лидер».

Третьим иском кредитно-финансовая организация оспаривает операцию по списанию 1 млрд рублей со счета АО «Нэфис Косметикс». Деньги были переведены 6 декабря 2016 года на счёт компании в другом банке.

Кроме того, вышеперечисленные компании проходят по одному гражданскому делу, слушания которого продолжатся в Арбитражном суде РТ 26 июня. Истцом по нему выступает АО «Казанский МЭЗ», ответчиком — ПАО «Татфондбанк», а две другие компании фигурируют в качестве третьих лиц без самостоятельных требований. Истец пытается признать недействительным ипотечный договор от 13 сентября 2016 года, а также последующий залог оборудования и транспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эта не первая партия исков от банка, где он оспаривает банковские операции на крупные суммы. 25 мая были поданы схожие иски с требованием признать недействительными две банковские операции по списанию со счетов ООО «Нева-МеталлТрэйд» 28 953 073,77 рубля. Деньги списывались по договору кредитования, который банк заключил с компанией 7 июля 2016 года. Операции по списанию средств были совершены 21 ноября и 14 декабря 2016 года.

Тогда же ПАО «Татфондбанк» потребовал признать недействительным соглашение от 5 декабря 2016 года, по которому ипотечный договор между банком и некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан» должен быть расторгнут. Сам ипотечный договор подписан 6 мая 2016 года. Общая сумма исковых претензий составляет 937 696 616,9 рубля.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года.

В настоящее время также продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей

В СИЗО находится глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин, в отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».