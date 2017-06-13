Сеул, 13 июня, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Компания Hyundai Motor представила свой первый субкомпактный спортивный автомобиль Kona. Автомобиль намерены продавать на «продвинутых» рынках, включая США, Европу и Южную Корею — так производитель пытается компенсировать снизившиеся продажи в Китае и догнать конкурентов в этом сегменте. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает Reuters.

Логотип Hyundai

В Европе новая модель появился в августе, в США — в декабре. Новая модель будет конкурировать с Nissan Juke, Toyota C-HR и Renault Captur, который продается в Южной Корее как QM3.

Южнокорейский производитель, вероятно, не достигнет своего целевого показателя продаж третий год подряд из-за непопулярности небольших седанов марки и политической напряженности между Пекином и Сеулом, которая повлияла на продажи в Китае, крупнейшем рынке компании.

Hyundai, которая вместе со своим дочерним предприятием Kia является мировым производителем автомобилей, ранее продавала малолитражные внедорожники только на развивающихся рынках, пропуская сильный рост в сегменте в Южной Корее, США и Европе.

Сегмент компактных SUV является самым высокопроизводительным сегментом по всему миру, который ежегодно растет в среднем на 46% с 2010 по 2016 год, сообщает Hyundai со ссылкой на данные IHS Automotive.

«Даже когда мировой рынок внедорожников приближается к насыщению, мы полагаем, что небольшие или маленькие внедорожники имеют больше возможностей для роста, чем крупные внедорожники», — заявил заместитель председатель Hyundai Motor Чанг Ейсан (Chung Eui-sun). Именно поэтому компания делает ставку именно на Kona.

Hyundai и Kia в январе заявили, что они нацелены на увеличение глобального объема реализации автомобилей на 5% в этом году, но по итогам января-мая продажи упали на 7% из-за снижения объемов в Китае и США.

Напомним, нестабильность в отношениях между Китаем и Южной Кореей возникла после озвучивания планов по размещению американской системы ПРО на корейском полуострове под предлогом борьбы с северокорейской угрозой после проведения КНДР своих крупнейших ядерных испытаний. Китай несмотря на осуждение действий КНДР, рассматривает THAAD в качестве непосредственной угрозы своей военной безопасности. Обострение противоречий произошло после появления информации о том, что южнокорейская компания Lotte Group продала принадлежащую ей землю с полем для гольфа под нужды размещения американской ПРО.