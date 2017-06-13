Оренбург, 13 июня, 2017, 15:37 — ИА Регнум. «Возникает вопрос законности строительства рядом со зданием Оренбургского летного училища, в его охранной зоне, установленной постановлением правительства Оренбургской области от 14.01.2014 г. № 6-п «Об утверждении границ территорий, зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в утвержденных границах объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения города Оренбурга Оренбургской области. Заказчиком строительства является управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Оренбургской области. Насколько мне известно, министерство культуры и внешних связей, как уполномоченный орган по охране памятников истории и культуры, не давало согласования на проект строительства рядом с памятником федерального значения многоэтажного нового здания УФСБ РФ по Оренбургской области», — говорит депутат.

Наталья Хомутова Строительство по соседству с памятником федерального значения

Также Фролов отметил, что с вопросом законности строительства возникает и вопрос привлечения к ответственности должностных лиц в лице заказчика строительства здания в охранной зоне памятника федерального значения.

Парламентарий в письме к губернатору просит принять необходимые меры по защите памятника истории и культуры федерального значения от его уничтожения из-за халатности и умышленной бездеятельности должностных лиц правительства и администрации города Оренбурга и провести проверку наличия (отсутствия) согласования проектной документации заказчика строительства нового здания УФСБ РФ по Оренбургской области с уполномоченным органом министерства культуры и внешних связей Оренбургской области в охранной зоне памятника в непосредственной близости к зданию Оренбургского летного училища.

В Минкультуры затруднились дать комментарий корреспонденту ИА REGNUM по поводу заявления Фролова, указав на то, что пока не знакомы с содержанием письма.

Добавим, что сегодня, 13 июня, депутат Владимир Фролов направил главе Оренбуржья открытое письмо, содержание которого касается сохранения исторического здания на набережной Урала по адресу Советская, 1 в Оренбурге. Парламентарий поднял проблему перекрытия дома. Капремонт кровли после крупного пожара так и не завершен, здание продолжает разрушаться. Депутат вспомнил слова губернатора о личном контроле ситуации.

«Складывается мнение, что все что происходит со зданием на ул. Советская дом № 1 — есть целенаправленное уничтожение здания, несмотря на то, что оно является памятникам федерального значения. Всю ответственность за бездействие несет правительство Оренбургской области и глава города Оренбурга Евгений Арапов», — считает депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года сначала городская комиссия, а потом областная во главе с губернатором побывали с проверкой в здании по ул. Советской, 1. Инспекторы пришли к выводу, что здание находится в аварийном состоянии.

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На выделенные из областной казны деньги на ликвидацию последствий крупного пожара в историческом здании рабочие начали ремонт крыши, но столкнулись с тем, что дом полностью нуждается в основательном ремонте. Однако его проведение осложняет наличие нескольких собственников. Городская комиссия тогда так и не пришла в одному мнению, что же делать с историческим зданием.

«Судьбой легендарной «гагаринской летки» в правительстве области и городской администрации занимаются практически ежедневно, работает прокуратура. Здание аварийное и представляет серьезную угрозу безопасности, в таких условиях людям жить нельзя. Мы обращались в различные инстанции с настоятельной просьбой обратить внимание на здание, где учился первый космонавт планеты. Сегодня, даже при условии передачи 48% площади в областную собственность, мы не сможем эффективно его восстанавливать. Восстанавливать нужно все здание, а не половину — еще около 40% находятся в частной собственности. Главное сейчас — решить все вопросы с собственниками помещений и обеспечить вас жильем», — подчеркнул на встрече с местными жителями в мае губернатор Юрий Берг.

Росимущество 26 мая 2017 года приняло решение — исключить помещения в здании по улице Советская, 1, находящиеся в федеральной собственности, из прогнозного плана приватизации и передать в собственность Оренбургской области.

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Добавим, с 2012 года зданию на Советской, 1 присвоен статус памятника истории и культуры. Объект находится в долевой федеральной, муниципальной и частной собственности. Площадь здания составляет больше 12 тысяч квадратных метров. Вопрос о сохранении исторически важного здания в центре Оренбурга стал особенно актуальным после крупного пожара, который произошел в мае 2016 года. На ликвидацию последствий пожара из резервного фонда Оренбургской области было выделено 60 миллионов рублей на проведение работ по восстановлению здания, часть из которых направлены на перекрытие кровли здания. 47 жителей, которые проживали в 19 квартирах, пострадавших в результате тушения пожара, расселены во временное жилье.