Москва, 13 июня, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В настоящее время площадь Московского дворца молодежи составляет порядка 46 тыс. кв. метров.

Московский Дворец Молодежи (МДМ), 1982 г

«Согласно изменениям, здание планируется увеличить путем остекления фасадных элементов, создания небольшой надстройки, а также пристроенного помещения. После реконструкции площадь объекта составит почти 52,2 кв. метров», — пояснил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Проект изменений в ПЗЗ будет вынесен на публичные слушания.

Напомним, Градостроительно-земельная комиссия, которую возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин, создана в конце 2010 года. Ее основная задача — оперативное решение вопросов в области градостроительной и инвестиционной деятельности, земельных отношений, строительства и реконструкции объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, Московский дворец молодежи (МДМ) был построен в 1987 году Комплекс включает в себя кинотеатр с четырьмя зрительными залами, боулинг, бильярдный клуб, кафе, рестораны, концертный зал, зал торжественных событий. В Большом концертном зале Московского дворца молодежи проходят концерты эстрадных исполнителей и шоу-программы. Партер рассчитан на 1600 зрительных мест.

Добавим, вплоть до 2002 года Большой концертный зал МДМ выступал бессменной площадкой для игр Высшей лиги КВН.