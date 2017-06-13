Москва, 13 июня, 2017, 15:18 — ИА Регнум. «Она (картина) же шла не у нас, — говорит представитель Кремля. — Была первая серия, сегодня вторая. Это Showtime. В США идет премьера, потом Европа».

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

По его словам, права на трансляцию ленты также приобрел «Первый канал».

«Дождемся, когда будут показывать у нас», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Стоун является талантливым и необычным режиссером, однако и ему будет нелегко донести Западу позицию России с помощью своего фильма о Путине.

«Из-под его пера (Стоуна) не мог выйти некачественный материал, — говорит представитель Кремля. — Давайте дождемся, посмотрим сами и убедимся, насколько этот фильм раскрывает Путина для тех, кто пожелает с ним ознакомиться».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июня в США состоялась премьера документального фильма «Интервью с Путиным» режиссера Оливера Стоуна. Лента была тепло встречена зрителями, однако сам автор подвергся критике со стороны СМИ.

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