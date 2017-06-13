Париж, 13 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум.

Каждый пятый граждан Франции, не достигший совершеннолетия, страдает излишней худобой, согласно исследованию, опубликованному 13 июня Государственным санитарным управлением страны, сообщает Le Figaro.

Ребенок кушает

По данным исследователей, с 2006 по 2015 год количество страдающих излишней худобой детей в возрасте от шести до 17 лет выросло с 8% до 13%. Категорию, вызывающую особенное беспокойство, составили девочки в возрасте от 11 до 14 лет. Среди них подобные проблемы стали в пять раз более распространёнными, чем десять лет назад — с 19,6% по 4,3%.

«У нас нет объяснения, необходимо расширить исследование», — отметил сотрудник отдела надзора за питание Минздрава Франции Бенуа Саланав.

«Эти данные необходимо проанализировать», — добавил он, подчеркнув, это состояние находится на пороге исхудания, но не патологии или анорексии.

Несмотря на это, власти Франции стремятся заниматься проблемой излишнего веса, которым, по данным опубликованного 12 июня исследования США, страдает каждый десятый житель планеты.

Среди 20 наиболее заселенных стран США являются государством с наибольшим числом детей и молодых людей, страдающих ожирением — 13%. При этом во взрослой возрастной группе в этой категории лидирует Египет, в котором 35% населения страдают излишним весом.