Москва, 13 июня, 2017, 15:17 — ИА Регнум. С 1 июля 2017 года компания BMW Group Россия увеличит цены на модели, представленные на российском рынке, об этом 13 июня сообщила пресс-служба компании.

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Причины повышения цен не называются. В среднем стоимость моделей 3 серии, купе и гран купе 4 серии, а также седана 5 серии возросла на 1,9%. К примеру, ценник третьей серии начинается от 1 млн 840 тыс. рублей.

Благодаря тому, что появились новые варианты BMW 5 серии, купе 2-й серии и M2 купе, цена на их базовые комплектации снизилась. Та же базовая версия BMW 2-й серии купе станет стоить 1 млн 790 тыс. рублей

Также компания сообщила о том, что в продажу вновь поступают модели BMW 4, 6 серий и М6 в кузове кабриолет. Кроме этого, дилеры снова начнут предлагать модель M8i.

Напомним, баварская компания уже объявляла об изменении цен в 2017 году, это было 10 марта, сообщалось, что новая ценовая политика вступит в действие 31 марта. Тогда цены были увеличены примерно так же — на 1,9%.

Пресс-служба не сообщала о том, почему было принято такое решение, но СМИ в качестве одной из причин называли тот факт, что в 2016 году BMW повышала цены медленнее, чем её конкуренты.