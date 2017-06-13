Краснодар, 13 июня, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В Краснодаре ситуация с водоёмами, разрешёнными для купания, остаётся неизменной. Как и в 2016 году, этим летом в перечень мест, где купаться строго запрещено вошёл 21 водный объект. Как прокомментировали ИА REGNUM в управлении гражданской защиты администрации города 13 июня, это река Кубань, включая Краснодарское водохранилище, Пашковский, Краснодарский и Горский затоны, озеро Старая Кубань, все Карасунские пруды, пруды в районе ВНИИМК, Краснодарского ипподрома, посёлков Колосистый и Индустриальный.

Anapacity.com Водохранилища Краснодарского края

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Кроме того, нельзя будет окунуться в прохладную воду и в водоемах станицы Елизаветинской, посёлков Знаменский и Белозёрный, хуторов Восточный, Копанской и Октябрьский, станицы Старокорсунской, хутора Ленина.

Решение о запрете было принято по итогам комиссионного обследования водных объектов общего пользования, а также на основании ежегодного мониторинга.

«Гидрологические характеристики реки Кубань — сильное течение, ямы, водовороты, а также состояние воды по гигиеническим нормативам в водных объектах, расположенных на территории Краснодара, не соответствуют требованиям, предъявляемым к местам для купания людей», — пояснили в управлении.

О запрете купания горожан и гостей города предупредят более 150 специальных информационных знаков, которые установят рядом с водоёмами. Также водные объекты будут патрулировать полиция и казаки. Нарушителей будут штрафовать.

«Чем постоянно мониторить (а вдруг что изменится, само), патрулировать и запрещать сделали бы хоть что-нибудь. Стыдно, что в жарком Краснодаре, окруженном водоёмами нет ни одного места для купания (а раньше-то были пляжи, забили на них). Даже в холодном Питере есть, относительно близком Волгограде тоже, но не в Краснодар, нет, зачем — у нас же море рядом (авторская орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM «, — возмущаются пользователи сети Интернет.

«Дорогие умные люди, судя по всему не жившие в Краснодаре и поэтому вопящие, что море рядом — постойте по 6 часов (и более) в пробках на трассе, на солнце, в жару +40 градусов ради клочка моря и пляжа, где даже сесть или поплавать нормально нельзя из-за толпы людей. И я посмотрю, насколько после этого море «рядом» будет, а краснодарцы — «тупыми» и «ленивыми», — возмущается в группе «Типичный Краснодар» Александра Г.

Некоторые горожане уверены, что никакие запреты не помогут: люди как купались в водоёмах, так и будут купаться.

Напомним, в 2016 году в Краснодаре в парке 30-летия Победы был открыт городской пляж с бассейнами. Это единственное место, где купание разрешено. В 2016 году на Кубани утонули более 150 человек.