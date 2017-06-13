Джуба, 13 июня, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Бойцы, лояльные бывшему вице-президенту Южного Судана Рику Мачару, заявили о том, что взяли под контроль стратегически важную военную базу, находящуюся на границе с Суданом, сообщает 13 июня Anadolu.

Steve Evans Повстанец. Южный Судан

Официальные власти страны отвергли подобные свидетельства оппозиции, подчеркнув, что они выдают желаемое за действительное.

Данная база используется правительственными войсками для осуществления акций против оппозиции в регионе Верхнего Нила.

Заместитель пресс-секретаря военных верных Мачару Пол Лэм сообщил о том, что бойцы взяли под свой контроль город Куек в Верхнем Ниле, после столкновений с правительственными войсками.

Лэм добавил, что войска захватили военную технику, боеприпасы и нанесли тяжелые потери правительственным войскам.

Напомним, военные конфликт в Южном Судане начался в декабре 2013 года и привел страну на грань катастрофы. По некоторым данным, более 7,5 млн человек, что составляет более 65% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи. 1,6 млн человек бежали из страны.