Повстанцы в Южном Судане захватили главную военную базу
Джуба, 13 июня, 2017, 15:10 — ИА Регнум. Бойцы, лояльные бывшему вице-президенту Южного Судана Рику Мачару, заявили о том, что взяли под контроль стратегически важную военную базу, находящуюся на границе с Суданом, сообщает 13 июня Anadolu.
Официальные власти страны отвергли подобные свидетельства оппозиции, подчеркнув, что они выдают желаемое за действительное.
Данная база используется правительственными войсками для осуществления акций против оппозиции в регионе Верхнего Нила.
Заместитель пресс-секретаря военных верных Мачару Пол Лэм сообщил о том, что бойцы взяли под свой контроль город Куек в Верхнем Ниле, после столкновений с правительственными войсками.
Лэм добавил, что войска захватили военную технику, боеприпасы и нанесли тяжелые потери правительственным войскам.
Напомним, военные конфликт в Южном Судане начался в декабре 2013 года и привел страну на грань катастрофы. По некоторым данным, более 7,5 млн человек, что составляет более 65% населения страны, нуждаются в гуманитарной помощи. 1,6 млн человек бежали из страны.