Канберра, 13 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. 13 июня на стадионе «Мелбёрн Крикет Граунд» был разыгран товарищеский матч между сборными Австралии и Бразилии. Матч завершился со счетом 0:4 в пользу гостей.

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В дебюте матча плеймейкер «Спорт Ресифи» Диего Соуза открыл счет, рванув с места в карьер и забив точным ударом в дальний угол — 0:2. Ассистом отметился ЖУлиано.

На 62-й минуте защитник «ПСЖ» Тьяго Силва удавоил преимущество гостей, добив мяч в пустые ворота после скидки Родриго Кайо — 0:2.

Через 13 минут вингер «Шахтера» Тайсон довел счет до разгромного после ассиста Паулиньо — 0:3.

В конце матча Диего Соуза забил четвертый мяч бразильцев после розыгрыша углового — 0:4.

Статистика матча (Австралия/Бразилия)

Удары 4/15

Удары в створ 1/7

Владение 42%/58%

Фолы 13/13

Составы на матч:

Австралия: Лангерак, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Луонго, Миллигэн, Кэхилл, Троизи, Крузе, Лекки.

Бразилия: Алвес, Сандро, Кайо, Рафинья, Луис, Силва, Соуза, Коста, Жулиано, Паулиньо, Коутиньо.

Главный арбитр матча: Марк Клаттенбург.

Голы: Соуза 1 — 0:1, Силва 62 — 0:2, Тайсон 75 — 0:3, Соуза 90+2 — 0:4.