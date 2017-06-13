Новгородская область, 24 сентября, 2003, 16:44 — ИА Регнум. Областной экономический комитет подвел итоги работы Новгородского региона за 8 месяцев 2003 года. За январь-август промышленными предприятиями области выпущено продукции в фактических ценах (без НДС и акциза) на сумму 22,3 млрд. рублей, что составляет 103,5% к показателю аналогичного периода 2002 года. Доля продукции крупных и средних промышленных предприятий в этом объеме равна 19,7 млрд. рублей, или на 3,6% выше уровня января-августа 2002 года.

Как отмечают в пресс-службе областной администрации, увеличение объемов производства обусловлено стабильным функционированием предприятий черной металлургии, лесной и деревообрабатывающей промышленности, промышленности строительных материалов, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности, машиностроения, предприятий полиграфической отрасли.