Москва, 13 июня, 2017, 14:57 — ИА Регнум. «Вчерашняя выходка Навального — подлость и глупость. Глупостью была ложь о непредоставленных сцене и звуке. И то, и другое на санкционированном митинге было. Подлость — по отношению к москвичам, которые пришли на Тверскую для того, чтобы посмотреть фестиваль исторической реконструкции, а не оказаться на несанкционированном митинге», — заявил председатель Патриотической платформы «Единой России», депутат Госдумы Дмитрий Саблин, комментируя события 12 июня в Москве.

Кирилл Загурский ИА Красная Весна Проспект Сахарова. Москва. 12.06.2017

«И дело не только в том, что он хотел испортить людям праздник. На Тверской вчера было много маленьких детей, которые подвергались опасности. Спасибо правоохранительным органам за то, что трагедии, подобной туринской, удалось избежать», — подчеркнул политик.

«Подлостью это было и по отношению к протестующим, которых он спровоцировал. Уверен, что большинство тех, кто вышел вчера на Тверскую — хорошие, честные люди, они верят в то, что добиваются свободы и справедливости. Наверное, также верили в свою цель и те, кто выходил на Майдан или на митинги в Ливии и Сирии. Они послужили орудием для достижения чужих политических целей, а сегодня лишены будущего», — сказал Саблин, отметив, что молодежь склонна к протесту, но он надеется, что российская молодежь достаточно умна, чтобы понять, когда ею бессовестно манипулируют», — завершил свой комментарий депутат Госдумы.

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