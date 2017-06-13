Ярославль, 13 июня, 2017, 14:49 — ИА Регнум. 10 сентября состоятся выборы депутатов муниципалитета Ярославля 7-го созыва. Перед завершением работы действующего состава городского представительного органа корреспондент ИА REGNUM встретился с и.о. председателя муниципалитета Павлом Дыбиным и побеседовал с ним об итогах работы в 2012—2017 годах.

City-yaroslavl.ru Павел Дыбин

ИА REGNUM: Какие на Ваш взгляд наиболее важные решения принял муниципалитет в сфере городской экономики?

Муниципалитет постоянно ищет новые неналоговые доходные источники. Мы навели порядок на рынке рекламы, убрали незаконные конструкции, упорядочили сам этот рынок. Была принята прозрачная понятная схема размещения, проведены понятные и прозрачные аукционы по распределению рекламных точек. Это яркий пример взаимодействия исполнительной и представительной власти. То же самое было сделано по вопросу нестационарных торговых объектов. Незаконные объекты мы убираем, законные ставим. Нами была принята схема размещения, все нестационарные торговые объекты будут в едином современном стиле. Всего в схему размещения НТО на территории Ярославля вошли 1032 нестационарных торговых объекта. Установка торговых объектов нового образца начнется уже в ближайшее время. И в случае с рекламным рынком, и в случае с НТО, мы перешли на понятные и прозрачные договоры о размещении, из которых в бюджет города идут финансовые поступления.

ИА REGNUM: В текущем созыве муниципалитет существенно активнее участвовал в управлении муниципальной собственностью, что было отражено в 140 решении. Как оно повлияло на эффективность муниципальных предприятий?

Наш созыв на несколько уровней увеличил значимость муниципалитета в управлении муниципальным имуществом. Заседания муниципалитета на протяжении последних лет всегда были открыты — к нам приходят горожане, проходят прямые трансляции заседаний комиссий и муниципалитета, деятельность депутатского корпуса обсуждается в социальных сетях, широко освещена в средствах массовой информации. Работа муниципалитета максимально прозрачна, и мы добились паритетного участия с исполнительной властью в управлении муниципальными предприятиями. То есть участие народных избранников в управлении городскими предприятиями — это и участие горожан. 140 решение позволило забрать полномочия у исполнительной власти, и реализовывать управление муниципальной собственностью более прозрачно. Были и недоработки — как пример предприятие «Спецавтохозяйство», которое находится в очень тяжелой ситуации. Вопрос о тяжелом положении этой организации озвучивался перед предыдущим руководством города и мною, и председателем фракции «Справедливая Россия» Анатолием Кашириным, и таким опытным депутатом как Владимир Ермолин, но выправить ситуацию по целому комплексу причин не получилось. Если брать другие городские предприятия — мы смогли эффективно поработать

ИА REGNUM: Муниципалитет действующего созыва работал при 4 руководителях города, сам депутатский корпус возглавляет уже третий человек. На какие этапы вы бы разделили деятельность созыва?

За 5 лет ситуация менялась, шло развитие, менялись руководители города, муниципалитета. Все изменения, что происходили — не случайны, они были продиктованы ситуацией как сверху, так и снизу. Этапы понятны и прозрачны. Муниципалитет формировался в очень интересный для нашей области период — после избрания мэром Евгения Урлашова, после ухода Сергея Вахрукова с поста губернатора и назначения Сергея Ястребова. Формировалась новая властная конфигурация. Исходя из этих стартовых позиций шла вся дальнейшая история. Серьезнейшим моментом было избрание председателя муниципалитета в октябре 2012 года. Если бы Евгений Урлашов спокойно, с холодной головой реализовал этот процесс в свою сторону, то еще не известно, как бы сложились дальнейшие события. Если бы тогда Урлашов не вступил в конфронтацию с депутатами, из числа которых многие, включая меня, искренне его поддерживали, то все, я думаю, пошло бы по-другому. Но случилось то, что случилось, и некоторое время муниципалитет с мэрией находились в конфронтации. Потом, после ареста Урлашова наступил этап работы муниципалитета с исполняющим обязанности мэра, который был фактически от губернатора. Следующий этап — когда представители депутатского корпуса Алексей Малютин и Игорь Блохин перешли на работу в мэрию, а муниципалитет возглавил Павел Зарубин. Заключительный этап — когда Малютина на пост руководителя города сменил Владимир Слепцов, а я сменил Павла Зарубина на посту главы муниципалитета, надо понимать, что это звенья одной цепи. С того момента как Владимир Слепцов возглавил город, фактически, как председатель крупнейшей фракции, муниципалитетом руководил уже я. Сейчас — заключительный этап деятельности 6 созыва — фактически мы дорабатываем, а в сентябре будет избран уже 7 созыв ярославского муниципалитета.

Что важного было сделано для социальной сферы?

В 2016 — 2017 годах на функционирование отраслей социальной сферы направлено более 70% всех расходов бюджета Ярославля (12,7 млрд руб в 2016 году и 12,3 млрд. руб в 2017 году), при этом расходы на заработную плату с начислениями составили около половины (44,4%) расходов бюджета. Ярославль один из немногих городов нашей страны, где действует так называемый «Городской социальный кодекс», на реализацию которого направлено более 100 млн руб. Я бы также отметил две региональные программы, в которых Ярославль участвовал: «Обустроим область к юбилею» и «Решаем вместе». В рамках данных программ мы построили большое количество объектов, реконструировали парковые зоны, ремонтировали учреждения культуры, занимались благоустройством придомовых территорий. Кроме того, в городе в 2016 году было залито более 14 катков.

ИА REGNUM: В муниципалитете действуют 6 депутатских фракций — «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», «Патриоты России», «Гражданская Платформа» и «Яблоко». Сложно, ли на ваш взгляд, было находить межпартийный диалог?

Партия «Единая Россия» в 6 созыве муниципалитета имеет большинство, необходимое для принятия важнейших решений. Но никогда не получается, чтобы решения принимались единогласно. Все вопросы проходят дискуссию, обсуждения, выслушивалютсяь предложения от депутатов всех фракций, вносятся и утверждаются поправки. Я считаю, что межфракционный диалог был конструктивным на протяжении всего созыва муниципалитета.

ИА REGNUM: Сильно ли в этом созыве муниципалитета были изменены основные нормативно-правовые акты города?

Смотря с каким созывом сравнивать. Тяжело сравнивать с созывами послесоветского времени. В 1990-е годы были мощнейшие решения, менялся строй, конфигурация власти. Но, как мне кажется, в сравнении с предыдущим созывом мы принесли серьезные изменения в нормативно-правовые акты города. Главный акт — устав города, он менялся, и менялся не только из-за приведения устава в соответствие с федеральными нормами, но и исходя из того, чтобы повысить эффективность работы муниципалитета и исполнительной власти Ярославля.

ИА REGNUM: Данный созыв муниципалитета отменил прямые выборы мэра, это было сложное решение?

Это решение принималось, в первую очередь, депутатами областной думы, мы просто привели, исходя из решения регионального парламента, устав Ярославля в соответствие с областным законом. Я лично выступал за сохранение прямых выборов и до сих пор считаю, что прямые выборы — это наиболее правильный путь. В сентябре мы выберем губернатора Ярославской области. Врио главы региона Дмитрий Миронов — сильная личность, обладающая поддержкой как внутри региона, так и на федеральном уровне. Сейчас мы избрали мэра депутатским корпусом, была конкурсная комиссия по избранию мэра, возглавлял ее Дмитрий Миронов. Будучи всенародно избранным, губернатор будет иметь больше возможности влиять на процесс формирования городской власти. Мы, депутаты муниципалитета, избраны народом, губернатор в сентябре будет избран народом, и это легитимная процедура. Эта схема себя оправдывает, мы видим, как стала работать мэрия. Мы видим результаты работы нашей новой команды. То, что есть критика, это тоже хорошо — не критикуют только того, кто ничего не делает. У нашего мэра очень много опыта, понимания ситуации изнутри, и это молодой человек, с желанием изменить город к лучшему. Я вижу положительные результаты и внешне, и изнутри, и действующая схема по избранию мэра Ярославля, я убежден, себя оправдала.

ИА REGNUM: Как вы считаете, стал ли за 5 лет работы муниципалитет Ярославля коллективом, объединением людей, которые хотят развития города?

Учитывая, как формировался наш созыв, через что он прошел, каким он является разношерстным, я с удовольствием называю нас коллективом, и мы хотим развития города. У нас сейчас 37 депутатов, на постоянной основе работает и получает зарплату за депутатскую деятельность только руководитель фракции «Патриоты России», председатель комиссии по социальной политике Вера Никольская. За 5 лет полномочий 6 созыва состоялись все заседания муниципалитета, все заседания комиссий, кроме одного, когда комиссия по законности была сорвана искусственно, при обсуждении вопроса о способе избрания мэра. Можно сказать однозначно, что мы — команда, которая любит город, и хочет его развития.

ИА REGNUM: Насколько муниципалитет этого созыва, по вашему мнению, оправдал надежды избирателей?

Конечно, в полной мере надежды не оправданы. Так, наверное, и не бывает. Созыв избирался в том числе и на протестный волне после выборов Урлашова, люди верили, что все меняется, но жизнь есть жизнь, она внесла свои коррективы. Но я думаю, что наш созыв скорее оправдал ожидания, чем не оправдал.

ИА REGNUM: 16 июля пройдут дополнительные выборы депутата Ярославской областной думы, вы — один из кандидатов. Судя по существующему спектру кандидатов вы будете избраны. В таком случае, после вашего перехода на работу в региональный парламент кто будет возглавлять муниципалитет?

Стану я депутатом областной думы или нет, это решат избиратели. В случае избрания — два варианта развития событий — на 14 июня запланировано заседание, в начале июля так же планируется заседание, после чего мы уходим в отпуск. Если я ухожу в областную думу, то исполнять полномочия будет еще один заместитель председателя муниципалитета — Вадим Канашкин, но на срок после довыборов не планируется заседаний. То есть Канашкин будет руководить уже, по большей части, аппаратом. Городить огород, выбирать председателя муниципалитета, заместителя, я считаю, смысла уже нет.

Справка ИА REGNUM: Павел Дыбин родился 8 июня 1978 года в Ярославле. В 2000 году окончил Ярославский Государственный университет им. П.Г. Демидова по специальности «Прикладная математика», в 2007 — Государственную Академию повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и жилищно-коммунального комплекса России, имеет удостоверение «Управление строительством». В октябре 2012 года избран депутатом муниципалитета Ярославля, в ноябре 2016 год возглавил фракцию «Единая Россия» в городском муниципалитете, в декабре 2016 года избран заместителем председателя муниципалитета, с мая 2017 — исполняющий полномочия председателя муниципалитета Ярославля.