Москва, 13 июня, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Состояние «политической шизофрении», в которой пребывает аудитория США и отчасти — Западной Европы, не позволит воспринять позицию Москвы, изложенную президентом РФ Владимиром Путиным в интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Об этом 13 июня заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Песков отметил, что в США и Западной Европе сегодня доминируют «русофобские настроения», которые, по словам Путина, граничат с «политической шизофренией». Вместе с тем не исключено, что альтернативную точку зрения о России западная аудитория все же воспримет позже.

«Конечно, в состоянии такого резкого обострения трудно будет что-то разъяснить, но тем не менее, когда ситуация все-таки перейдет в состояние ремиссии, я думаю, что такие шансы появятся», — отметил он.

По словам Пескова, в Кремле документальный фильм Стоуна полностью еще не смотрели. Однако, добавил он, Стоун — очень талантливый и необычный режиссер, который не мог создать «некачественный материал».

«Поэтому давайте дождемся, посмотрим сами и убедимся, насколько это фильм, который все-таки раскрывает Путина для тех, кто пожелает с ним ознакомиться», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в США в эфир вышла первая серия документальной ленты Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», основанная на интервью российского лидера режиссеру. Показ фильма в США продлится до 15 июня, российские зрители смогут увидеть ленту 19−22 июня.

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