Киев, 13 июня, 2017, 14:43 — ИА Регнум. 13 октября 2017 года вступает в силу закон, устанавливающий минимально допустимый процент передач на украинском языке на телевидении на Украине, говорится в тексте законопроекта, опубликованном 13 июня в газете Верховной рады «Голос Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Согласно тексту документа, квота в 75% на украиноязычные телепередачи должна быть введена через четыре месяца со дня опубликования закона.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон об ограничении использования иностранных языков на украинском телевидении, касающийся, в основном, передач на русском, был принят Верховной радой 23 мая 2017 года и подписан президентом Украины 6 июня этого года. Закон устанавливает минимально допустимый процент передач на украинском телевидении на украинском языке в 75%.

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Напомним, после неконституционного государственного переворота на Украине в 2014 году к власти пришли националисты. Новое правительство начало последовательную политику притеснения русскоязычного населения на Украине и ликвидацию любых проявлений в стране, связанных с русским языком и Россией, начиная с памятников и названий улиц и заканчивая российскими книгами.