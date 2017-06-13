Нью-Йорк, США, 13 июня, 2017, 14:38 — ИА Регнум. Согласно документу, ситуация в Донбассе по-прежнему напряженная и опасная для мирного населения, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия. Попытки установить режим перемирия в регионе не увенчались успехом.

president.gov.ua Военная техника отправляется для войны на Донбассе

«Без прекращения конфликта в обозримом будущем, с наступлением летних месяцев, повышается озабоченность в отношении защиты гражданского населения, когда есть вероятность резкого роста военных действий», — говорится в докладе.

По данным ООН, не были устранены основные составляющие эскалации военных действий — наличие и использование тяжелого вооружения рядом с линией соприкосновения и вблизи противостоящих сторон.

ООН уточняет, что с 16 февраля по 15 мая 2017 года в Донбассе погибло на 70% больше мирных жителей, чем годом ранее, а по сравнению с прошлым отчетным периодом 2017 года, количество жертв в Донбассе среди мирных жителей увеличилось на 48%.

Всего с февраля по май жертвами боевых действий в Донбассе стали 36 мирных жителей, еще 157 получили ранения различной степени тяжести.