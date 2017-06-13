Анкара, 13 июня, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган призвал короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза аль-Сауда взять на себя ведущую роль в урегулировании кризиса в отношениях с Катаром, сообщает 13 июня Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

По мнению президента Эрдогана, изоляция Катара антигуманна и противоречит духу ислама.

«Катар и Турция отстаивают наиболее жесткую позицию в отношении «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подчеркнул лидер Турции.

По словам Эрдогана, некоторые страны Персидского залива уже вынесли смертный приговор Катару. Лидер Турции призвал Эр-Рияд пересмотреть суровые меры против Дохи.

«Король Саудовской Аравии, являющийся лидером в Персидском заливе, должен решить эту проблему. Он должен проложить путь к разрешению этого кризиса», — резюмировал Эрдоган.

Напомним, 5 июня 2017 года многие страны Персидского залива, в числе которых Саудовская Аравия, Йемен, Египет, ОАЭ и другие разорвали дипломатические отношения с Катаром. Как отмечают аналитики, причиной кризиса является более умеренное отношение Дохи к Ирану.