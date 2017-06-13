Москва, 13 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать высказывание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которое касается создания международного трибунала по МН17.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Не могу комментировать заявления Матвиенко, так как не могу постоянно за ними следить, — цитирует представитель Кремля Life. — И было бы неправильно их комментировать».

Ранее Матвиенко заявила, что инициатива создать международный трибунал по малайзийскому самолету является вмешательством во внутренние дела страны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года в Донецкой области (ДНР) потерпел крушение Boeing 777 рейса МН17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия). Все пассажиры и экипаж самолёта (298 человек) погибли.

28 сентября 2016 года совместная следственная группа JIT, расследующая обстоятельства крушения Boeing, опубликовала предварительный доклад. По мнению авторов доклада, самолет якобы был сбит ракетой комплекса «Бук» с территории ДНР. Российская сторона не согласна с этими выводами.