Вашингтон, 13 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Последние эпизоды седьмого сезона «Игры престолов» побьют рекорд длительности серий, одна из них будет длится 71 минуту, а другая — 81 минуту, об этом 12 июня сообщило издание Jet.

Логотип Игра Престолов

До этого самым продолжительным был финал 6 сезона, длительность эпизода составила 68 минут. Пока зрители не знают о том, что будет происходить в новых сериях, но кое-что уже сказать можно. Jet пишет, что Дейнерис Таргариен явно направляется к железному трону, чтобы захватить его, множество людей окажется в огне, а Санса и Арья Старк могут воссоединиться.

«Я отчетливо вижу, как она становится такой же как Серсея и приходит в бешенство от того, что нечто может угрожать её семье», — рассказала про Сансу исполнительница роли Софи Тернер, — «в конце концов, она делает это потому, что боится потерять тех людей, которых любит. И она ни перед чем не остановится, чтобы защитить их».

По мнению актрисы, если из-за этого Санса станет похожей на безжалостную убийцу, садистку или злую женщину, то пусть будет так, актриса не видит в этом ничего плохого. Она считает, что все это для её персонажа не имеет значения.

Напомним, первый эпизод седьмого сезона выйдет 16 июля 2017 года. В России его смогут увидеть уже 17 июля. Первый официальный трейлер вышел 24 мая на официальном канале HBO.

Ранее продюсер сериала Дэвид Бениофф заявил СМИ, что при съемках только одной батальной сцены в новом сезоне в огне оказалось больше каскадеров, чем когда-либо при подобных инсценировках. По его мнению, благодаря такому результату постановщик трюков Роули Ирлам может попасть в Книгу рекордов Гиннеса.