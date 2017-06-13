Берлин, 13 июня, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Институт Forsa провел среди немецких избирателей социологический опрос, результаты которого показали, насколько они доверяют немецким политикам, передает 13 июня Der Stern.

Бундестаг. Берлин

Всего было опрошено около тысячи респондентов, им следовало отметить по 100-балльной шкале, насколько они доверяют тому или иному политическому деятелю.

Результат опроса показал средние оценки избирателей.

На первом месте стоит канцлер Германии, председатель Христианско-демократического союза (ХДС): ее кандидатура набрала 86 баллов.

Второе место занимает Хорст Зеехофер, премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социологического союза (ХСС), набрав 71 балл.

Министр финансов Вольфганг Шойбле (ХДС) — на третьем месте, 62 балла.

На четвертом — министр иностранных дел Габриэль Зигмар, 52 балла, далее — председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц с 51 баллом.

Лидер Свободной демократической партии (СДП) Кристиан Линднер получил 49 баллов.

На седьмом месте — министр обороны Урсула фон дер Ляйен (ХДС) с 47 баллами.

На последнем месте — глава партии «Альтернатива для Германии» Фрауке Петри, у которой всего 17 баллов.

Таким образом, можно сделать вывод, что правящей на сегодняшний день коалиции Союза ХДС/ХСС избиратели доверяют «больше всего», что дает ей очередные шансы на победу в парламентских выборах, которые пройдут 24 сентября 2017 года.

По данным последних социологических опросов лидирует Союз ХДС/ХСС, значительно обогнав СДПГ.