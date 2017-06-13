Москва, 13 июня, 2017, 14:24 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал несанкционированные акции протеста и митинги, которые прошли 12 июня в разных городах России.

Андрей Черкасский ИА Красная Весна Проспект Сахарова. Москва. 12.06.2017

По его словам, проведение подобного рода мероприятий ни для кого никакой опасности не представляет, если они проводятся в согласованном режиме. Опасными являются провокационные заявления.

«Это действительно опасно. Это несет опасность окружающим людям. А вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, собственно, их действия несли опасность для граждан», — сказал Песков.

Он уточнил, что органы правопорядка предпринимают необходимые действия в отношении таких провокаторов. Песков отметил, что акции прошли спокойно там, где они были согласованы.

«В нескольких городах, в том числе в Москве, все-таки случились провокации, как и предупреждали городские власти. Наряду с согласованным митингом на проспекте Сахарова, который прошел абсолютно без проблем, были и провокационные действия», — указал Песков.

Напомним, в Москве 12 июня состоялся согласованный митинг протеста на проспекте Академика Сахарова, на который, по данным ГУ МВД, пришло около 1,8 тыс. человек. Оппозиционер Алексей Навальный призвал людей не выходить на согласованное место проведения митинга, а отправиться на Тверскую улицу, где шел фестиваль.

Мэрия Москвы назвала эти призывы провокацией, а прокуратура напомнила об ответственности за подобные действия. Навальный был задержан полицией за призывы к участию в несанкционированной акции и арестован на 30 суток.